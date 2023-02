Des chiffres solides attendus chez Mercedes-Benz en 2022

STUTTGART (dpa-AFX) - En raison d'un manque de puces et de difficultés de livraison, Mercedes-Benz a livré un peu moins de voitures en 2022. Mais la stratégie de luxe proclamée par le PDG du groupe, Ola Källenius, semble porter ses fruits - l'entreprise doit publier ses résultats annuels vendredi (7h30) à Stuttgart.

Pour l'année dernière, le constructeur automobile avait dernièrement prévu une marge d'exploitation (Ebit ajusté) de 13 à 15 pour cent dans la division automobile, après deux augmentations en cours d'année. Malgré des coûts plus élevés pour l'énergie, les pièces et le fret, la marge après neuf mois était de 15 pour cent, soit presque trois points de pourcentage de plus que l'année précédente avec 12,2 pour cent. Dans le secteur des monospaces, Mercedes s'est également montré récemment plus optimiste qu'au début de l'année.

Le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer en 2022 nettement au-dessus du niveau de l'année précédente, encore affecté par la Corona et le manque de puces, et le résultat avant intérêts et impôts du groupe devrait également être nettement supérieur. Les chiffres de l'année précédente ne tiennent pas compte de l'ancienne filiale de poids lourds Daimler Truck, qui a été scindée en décembre 2021.

Dans l'ensemble, les analystes prévoient un chiffre d'affaires consolidé de 145,7 milliards d'euros, en hausse de 9% sur une base comparable. Le résultat avant intérêts et impôts, corrigé des effets exceptionnels, devrait donc s'élever à 20,4 milliards d'euros. Par rapport à l'année précédente, où Mercedes avait gagné 17,2 milliards d'euros sur une base comparable, cela représenterait une augmentation de près d'un cinquième. Au final, le bénéfice net devrait être supérieur à 13 milliards d'euros. Le dividende est estimé à environ 5 euros, soit le même montant que l'année précédente. Ce montant comprenait toutefois un versement exceptionnel de 0,70 euro en raison de la scission de Daimler Truck, le groupe Truck n'ayant pas encore procédé à sa propre distribution.