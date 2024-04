BREMEN (dpa-AFX) - Plusieurs personnes ont bloqué lundi matin la liaison ferroviaire de l'usine Mercedes de Brême. Selon les premières informations, il s'agirait de militants portant des bannières sur le mouvement climatique, a indiqué une porte-parole de la police ce matin. Trois à quatre personnes se trouveraient ainsi sur les voies d'accès à l'usine, empêchant l'évacuation des voitures. Des activistes se trouvent également sur un pont au-dessus des voies, a-t-on ajouté.

Selon l'initiative Disrupt, des activistes du mouvement climatique avaient revendiqué la manifestation le matin même. "La crise climatique s'aggrave de plus en plus et malgré cela, Mercedes continue à produire en masse des voitures gourmandes en matières premières et en énergie pour le transport individuel dans un but de profit", a fait savoir l'activiste Marla Denke. "La plus grande marge de profit est réalisée par les grandes et lourdes voitures de luxe pour les riches. Mais même isolé dans des SUV, on ne peut pas échapper à la catastrophe climatique !"

Il n'était pas clair dans un premier temps si la manifestation était également liée à la fermeture de la ligne ferroviaire entre Hanovre et Brême./hae/DP/nas