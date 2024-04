(Nouveau : Détails)

BREMEN (dpa-AFX) - Des militants pour le climat ont bloqué lundi matin la liaison ferroviaire de l'usine Mercedes de Brême. Ils se sont en partie enchaînés aux voies, a fait savoir un porte-parole de la police. Après presque sept heures, les enquêteurs ont pu mettre fin au blocage.

Quatre personnes ont occupé l'accès au site à partir de 6h20 afin de stopper les transporteurs de voitures. La police a également bloqué temporairement la voie ferrée entre Hanovre et Brême. "C'était une mesure prophylactique", a déclaré un porte-parole de la police. Les enquêteurs craignaient que d'autres activistes puissent se trouver à proximité des rails. Peu avant huit heures, les trains régionaux ont recommencé à circuler, mais les voyageurs devaient toujours s'attendre à des retards. Le blocage sur les rails menant à Mercedes a été levé vers 13 heures.

Parallèlement à cette action, deux individus cagoulés et munis d'un harnais sont montés sur l'auvent d'un bâtiment du constructeur automobile, a ajouté la police. Ils ont déployé une affiche sur laquelle on pouvait lire "Train et bus au lieu de la bagnole". Les deux militants de l'avant-toit sont descendus en rappel de manière autonome. Tous les six ont dû être emmenés temporairement au poste lundi midi.

Selon le constructeur automobile, la production à l'usine de Brême et la livraison des véhicules au centre clientèle n'ont pas été affectées. "Les protestations pacifiques sont légitimes", a fait savoir une porte-parole de l'entreprise. "Nous condamnons cependant les actions qui mettent en danger des personnes ou endommagent des biens".

En face du site, quatre autres militants se sont installés sur un trottoir. Selon la police, ils ont tenu leur propre rassemblement, qu'ils ont déclaré être une "journée d'action contre Tesla". Le quatuor était assis là avec des chaises et une table de camping.

L'initiative "Disrupt Now" a revendiqué la manifestation. "La crise climatique s'aggrave de plus en plus et malgré cela, Mercedes continue à produire en masse des voitures gourmandes en matières premières et en énergie pour le transport individuel dans un but de profit", a fait savoir l'activiste Marla Denke. "La plus grande marge de profit est réalisée par les grandes et lourdes voitures de luxe pour les riches. Mais même isolé dans des SUV, on ne peut pas échapper à la catastrophe climatique !"/hae/DP/ngu