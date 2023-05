Deux morts à l'usine Mercedes - Le motif n'est pas clair après les coups de feu

SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Après les coups de feu mortels dans l'usine Mercedes de Sindelfingen, près de Stuttgart, la police et le parquet continuent de s'interroger sur le motif de l'acte. "Le motif du crime n'est toujours pas clair", a déclaré vendredi un porte-parole du parquet. On n'exclut rien pour l'instant, pas même un arrière-plan politique. Le Turc de 53 ans aurait tiré sur deux collègues, tous employés de l'entreprise de logistique Rhenus, jeudi matin. La police et le parquet ont annoncé une déclaration écrite pour l'après-midi au plus tard. Le tireur présumé est en détention provisoire.

Selon les informations, les deux morts sont deux hommes de 44 ans. Interrogé sur la nationalité des victimes, un porte-parole de la police n'a pas donné d'informations. Lundi, une minute de silence sera observée dans l'usine de Sindelfingen, a indiqué un porte-parole du constructeur automobile. Il y aura également une salle de deuil sur place en mémoire des victimes. Le porte-parole n'a pas pu préciser le déroulement exact de la journée de lundi. La production dans le hall 56, où s'est déroulé le crime, reste pour l'instant arrêtée. Aucun travail n'y est prévu jusqu'à dimanche inclus.

La protection de l'usine avait maîtrisé le suspect. La police a ensuite pu arrêter l'homme sans opposer de résistance. Selon les informations des enquêteurs, cela s'est produit quelques minutes après la réception du premier appel d'urgence, qui est parvenu aux forces d'intervention vers 7h45 jeudi.

Les questions de savoir de quel type d'arme il s'agissait et comment elle s'est retrouvée sur le site de l'usine restent également ouvertes. En outre, la police et le parquet devront notamment déterminer s'il y avait déjà eu des conflits entre les trois hommes ou ce qui a pu déclencher l'acte. La police judiciaire de la préfecture de police de Ludwigsburg est chargée de l'enquête.

L'usine Mercedes-Benz de Sindelfingen a une histoire plus que centenaire. Environ 35 000 personnes y travaillent. Outre la Classe E, la Classe S et son pendant électrique EQS sortent également des chaînes de production de Sindelfingen./ols/asn/poi/DP/ngu