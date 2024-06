Le constructeur automobile Mercedes-Benz cible à nouveau davantage les moteurs à essence dans ses investissements.

Mercedes investit "à nouveau plus d'argent dans les moteurs à combustion que prévu jusqu'à présent", a déclaré le président du groupe Ola Källenius à "WirtschaftsWoche", selon un rapport préliminaire publié jeudi. Rien qu'en 2024, Mercedes va investir "14 milliards d'euros dans la recherche et le développement et dans nos usines, en mettant l'accent sur la numérisation, l'électromobilité et la technologie de combustion high-tech" dans sa division voitures particulières. "Une part importante de cette somme sera dépensée en Allemagne, et plus particulièrement dans le Bade-Wurtemberg", a déclaré Källenius au magazine.

Le manager a démenti les rumeurs selon lesquelles il n'y aurait pas de nouvelle Classe S électrique. "Le projet se poursuit à un rythme soutenu". Enfin, Mercedes devrait toujours "atteindre la neutralité carbone sur le plan du bilan d'ici la fin de la prochaine décennie". Le constructeur automobile a longtemps déclaré qu'il se préparait à ne vendre que des modèles 100% électriques à partir de 2030. Mais en raison de l'affaiblissement de la demande de voitures électriques, Mercedes se prépare à abandonner les voitures à combustion plus tard.

