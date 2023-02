Källenius : les tâches des fournisseurs changent avec les nouveaux logiciels

STUTTGART (dpa-AFX) - Le rôle des fournisseurs va changer à l'avenir avec le développement d'un logiciel automobile propre au groupe Mercedes-Benz. Le président du directoire Ola Källenius a déclaré à l'agence de presse allemande à Stuttgart : "Nous avons décidé il y a plus de quatre ans de faire maintenant un pas vers l'avenir". Pour cela, il faut, selon lui, revoir la conception du véhicule lorsqu'il s'agit de l'interface entre le logiciel et le matériel. "Il faut donc s'éloigner d'une structure décentralisée dans laquelle j'aurais un jour plus de 100 calculateurs".

M. Källenius a déclaré que nous venions d'une époque où l'architecture électrique et électronique était décentralisée. On travaillait alors avec de nombreux fournisseurs, on achetait des calculateurs, des progiciels et c'était ensuite au constructeur automobile d'intégrer parfaitement toutes ces fonctions dans la voiture.

Pour le système d'exploitation propre au groupe, c'est Mercedes-Benz qui est l'architecte de la maison. Le logiciel maison du constructeur automobile est appelé MB. OS (Mercedes Benz Operating System). Le président du directoire n'a pas donné d'indications sur le montant des coûts de développement. Selon les informations de la dpa, ils s'élèvent à un à deux milliards d'euros par an. L'entreprise présentera plus de détails sur MB.OS au public mercredi lors d'une mise à jour stratégique à Sunnyvale, en Californie.

Pour le logiciel maison, le fabricant a quatre domaines en vue. Il s'agit de l'infodivertissement (divertissement et information), des fonctions de véhicule et de confort, de la conduite et de la recharge, et de la conduite automatisée, comme l'a signalé le responsable. "Dans tous les domaines, on peut décider de le programmer soi-même ou de travailler avec des partenaires". Selon lui, c'est justement dans le domaine de l'infodivertissement qu'un constructeur automobile n'a pas besoin de réinventer le monde. Cela n'a pas de sens. "Dans certains domaines, on décide alors de travailler avec des partenaires technologiques forts".

Le président du directoire Källenius a ajouté : "La conduite autonome est le domaine le plus passionnant". Dans ce domaine, un partenariat avec Nvidia a déjà été annoncé il y a deux ans. "Nous travaillons très étroitement ensemble et développons ensemble la prochaine génération de systèmes de conduite assistée". En Allemagne, l'équipe est chargée du développement des logiciels. Elle est en train de se développer à l'étranger. C'est le cas par exemple à Bangalore. Là-bas, il y a maintenant 5000 développeurs, dont de nombreux spécialistes en logiciels./ols/DP/zb