Le résultat du vote de vendredi des travailleurs d'une usine Mercedes-Benz en Alabama sera un référendum clé sur la capacité de l'United Auto Workers à maintenir son élan dans le Sud historiquement anti-syndical, mais le syndicat est à la traîne dans les premiers résultats du vote.

Après dépouillement des votes représentant près de la moitié des travailleurs éligibles, les employés de l'usine ont rejeté l'UAW par 1 451 voix contre 1 073, selon un décompte publié en ligne par l'UAW. Environ 5 100 travailleurs avaient le droit de voter, et les décomptes étant effectués par lots, on ne sait pas exactement comment se terminera le vote.

Une grande partie du Sud, politiquement conservateur, a traité les syndicats de gauche comme des ennemis, en adoptant des lois qui rendent leur fonctionnement difficile, et les forces antisyndicales ont prévenu que les entreprises seraient plus enclines à fermer les usines syndiquées. Un précédent scandale de corruption au sein de l'UAW, qui s'est soldé par l'arrestation de plusieurs dirigeants, a encore érodé le soutien dont bénéficient les syndicats.

L'UAW espère poursuivre sur sa lancée, avec notamment une victoire écrasante en matière d'organisation dans une usine Volkswagen à Chattanooga, dans le Tennessee, ainsi qu'un nouveau contrat lucratif dans six usines de Daimler Truck dans le Sud. Daimler Truck a été séparé de ce qui est aujourd'hui Mercedes.

Une victoire chez Mercedes en ferait le deuxième constructeur automobile étranger du Sud des États-Unis à rejoindre l'UAW, un exploit historique dans une région jusqu'à présent inhospitalière pour les syndicats.

Les travailleurs de VW ont voté à deux reprises contre l'UAW avant la victoire du mois dernier, et les travailleurs de Nissan dans une usine du Mississippi ont rejeté l'UAW à une large majorité en 2017. En 2021, les travailleurs d'un entrepôt d'Amazon.com en Alabama ont voté contre la formation d'un syndicat à plus de 2 contre 1.

Les résultats de l'élection sont supervisés par le National Labor Relations Board des États-Unis.

Mercedes a clairement exprimé ses sentiments à l'approche de l'élection. Des panneaux incitant les travailleurs à voter "non" ont été accrochés autour de l'usine, et l'entreprise a engagé des sociétés antisyndicales pour parler aux travailleurs des risques potentiels liés à l'adhésion à l'UAW, selon des travailleurs, ainsi que des photos et des enregistrements audio examinés par Reuters.

Mercedes a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait empêché les efforts de syndicalisation en Alabama. Une porte-parole a déclaré que l'entreprise respectait les efforts de syndicalisation des employés et veillait à ce que chaque travailleur ait la possibilité de voter à bulletin secret tout en disposant des informations nécessaires pour faire un choix éclairé.

L'opposition politique s'est également montrée ferme dans cette campagne. Six gouverneurs américains, dont Kay Ivey de l'Alabama, ont signé une lettre demandant aux travailleurs de rejeter l'UAW. Ils ont déclaré que la syndicalisation freinerait la croissance de l'industrie automobile dans le Sud.

Les travailleurs des deux camps s'attendent à ce que l'élection soit serrée. Kay Finklea, employée de Mercedes et favorable à l'UAW, a déclaré que les messages de l'entreprise, y compris une récente campagne antisyndicale menée par un pasteur local, ont incité certains à voter "non".

L'obtention d'une victoire chez Mercedes est une étape cruciale dans la mission de 40 millions de dollars du président de l'UAW, Shawn Fain, visant à organiser plus d'une douzaine de constructeurs automobiles à travers le pays, y compris Toyota et Tesla. Elle permettrait également au syndicat d'étoffer ses rangs qui s'amenuisent. (Reportage de Nora Eckert à Vance, Alabama. Rédaction de Ben Klayman et Matthew Lewis)