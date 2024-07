BELGRAD (dpa-AFX) - L'Union européenne et la Serbie veulent exploiter ensemble l'un des plus grands gisements de lithium d'Europe, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, pour la fabrication de batteries, notamment pour les voitures électriques.

Un protocole d'accord a été signé à Belgrade en présence du chancelier allemand Olaf Scholz, du président serbe Aleksandar Vucic et du vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic, afin de permettre une extraction respectueuse de l'environnement de ce métal léger rare et très recherché dans le monde entier dans la vallée du Jadar, à l'ouest de la Serbie. En Serbie, les écologistes s'opposent massivement au projet.

Scholz a assuré qu'il répondrait aux "normes les plus élevées" en matière de protection de l'environnement. "Nous le soutiendrons et nous contribuerons à ce que cela se fasse effectivement". Sefcovic a parlé d'un "jour historique" et a considéré l'accord comme un pas de la Serbie vers l'UE. C'est Vucic qui s'est montré le plus euphorique après la cérémonie de signature : "Pour nous, ce sera un tournant et un saut quantique vers l'avenir, quelque chose que nous n'aurions pas cru possible".

La Chine a perdu la partie

L'accord sur les matières premières représente un enjeu important pour les deux parties. Pour la Serbie, il s'agit du plus grand investissement direct étranger de son histoire. L'objectif du gouvernement de Belgrade est de mettre en place une chaîne de valeur pour l'électromobilité, de l'extraction des matières premières à la fabrication des batteries. Cela signifie des recettes publiques, des emplois et des investissements que Vucic a estimés à six milliards d'euros. M. Scholz lui a notamment assuré qu'une usine de batteries serait également construite en Serbie.

Avec ce projet, l'Allemagne et l'UE souhaitent avant tout réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. La deuxième économie mondiale contrôle une grande partie de l'extraction et de la transformation du lithium dans le monde. La Chine s'est également efforcée d'exploiter les gisements de Serbie et le président Xi Jinping s'est même rendu à Belgrade en mai. Le fait d'être parvenu à s'imposer en tant qu'Européen a été salué par les Allemands comme un grand succès, qui pourrait peut-être avoir un effet d'entraînement sur d'autres projets de matières premières.

Du lithium pour plus d'un million de voitures électriques par an

L'accord a une longue histoire. Il y a trois ans, le géant minier australien Rio Tinto a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans ce projet. Selon les estimations de l'entreprise, la mine prévue pourrait produire 58.000 tonnes de lithium par an. Selon les médias serbes, cela permettrait de couvrir les besoins de 1,1 million de véhicules électriques, soit environ 17% de la production européenne. Les constructeurs automobiles Mercedes-Benz et Stellantis sont déjà en train de négocier une participation avec Rio Tinto.

Les écologistes s'inquiètent de l'approvisionnement en eau potable

Le projet est toutefois très controversé. Les défenseurs de l'environnement critiquent notamment le fait que l'exploitation minière du lithium contamine la nappe phréatique avec des métaux lourds et représente donc un danger pour l'approvisionnement en eau potable des riverains. Un représentant de l'organisation environnementale Soulèvement écologique, Aleksandar Jovanovic Cuta, a qualifié l'accord de "condamnation à mort pour mettre fin à la vie" dans la région minière. "C'est ce que fait Aleksandar Vucic". Les écologistes devaient en principe manifester devant le palais présidentiel pendant la cérémonie, mais celui-ci a été largement bouclé.

L'opposition serbe accuse l'Occident de s'aligner sur Vucic

Le projet suscite également des inquiétudes quant à l'état de droit. Le gouvernement serbe a ouvert la voie à la signature il y a quelques jours seulement. Il s'est appuyé sur une décision rendue peu de temps auparavant par la Cour constitutionnelle, qui a annulé l'arrêt du projet de lithium en 2022. L'indépendance de la cour est toutefois mise en doute par les détracteurs du projet.

Les plans d'exploitation du lithium avaient entre-temps donné lieu à des manifestations de masse en Serbie. Pour l'opposition serbe, il s'agit de l'un des thèmes les plus importants. Celle-ci accuse l'Occident de s'aligner sur Vucic en raison du partenariat sur les matières premières. Le président serbe est accusé de démanteler la démocratie et l'État de droit et d'entretenir des liens étroits avec la Russie /mfi/DP/nas.