Le résultat du vote des travailleurs d'une usine Mercedes-Benz en Alabama, vendredi, sera un référendum clé pour savoir si les Travailleurs unis de l'automobile (United Auto Workers) peuvent maintenir leur élan dans le Sud, historiquement anti-syndical.

L'UAW espère poursuivre sur sa lancée en remportant une victoire écrasante dans l'usine Volkswagen de Chattanooga, dans le Tennessee, et en signant un nouveau contrat lucratif dans six usines de Daimler Truck dans le Sud. Daimler Truck a été détaché de ce qui est aujourd'hui Mercedes.

Une victoire chez Mercedes en ferait le deuxième constructeur automobile étranger du Sud des États-Unis à rejoindre l'UAW, un exploit historique dans une région jusqu'à présent inhospitalière pour les syndicats.

Les travailleurs de VW ont voté à deux reprises contre l'UAW avant la victoire du mois dernier, et les travailleurs de Nissan dans une usine du Mississippi ont rejeté l'UAW à une large majorité en 2017. En 2021, les travailleurs d'un entrepôt d'Amazon.com en Alabama ont voté contre la formation d'un syndicat à plus de 2 contre 1.

"Si le syndicat l'emporte, il renforce considérablement son élan en vue d'une future organisation", a déclaré Harley Shaiken, professeur de droit du travail à l'université de Californie à Berkeley, à propos du vote de Mercedes.

Les résultats de l'élection supervisée par le National Labor Relations Board des États-Unis devraient être finalisés vers 13 heures EDT (1700 GMT) vendredi. Plus de 5 000 travailleurs éligibles d'une usine d'assemblage de SUV ainsi que de l'usine de batteries pour véhicules électriques voisine de Mercedes ont commencé à voter lundi.

L'entreprise a clairement exprimé ses sentiments à l'approche du scrutin. Des panneaux incitant les travailleurs à voter "non" ont été accrochés autour de l'usine, et l'entreprise a engagé des sociétés antisyndicales pour parler aux travailleurs des risques potentiels de l'adhésion à l'UAW, selon des travailleurs, ainsi que des photos et des enregistrements audio examinés par Reuters.

Mercedes a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait empêché les efforts de syndicalisation en Alabama. Une porte-parole a déclaré que l'entreprise respectait les efforts de syndicalisation des employés et veillait à ce que chaque travailleur ait la possibilité de voter à bulletin secret tout en disposant des informations nécessaires pour faire un choix éclairé.

L'opposition politique s'est également montrée ferme dans cette campagne. Six gouverneurs américains, dont Kay Ivey de l'Alabama, ont signé une lettre demandant aux travailleurs de rejeter l'UAW. Ils ont déclaré que la syndicalisation freinerait la croissance de l'industrie automobile dans le Sud.

Les travailleurs des deux camps s'attendent à ce que l'élection soit serrée. Kay Finklea, employée de Mercedes et favorable à l'UAW, a déclaré que les messages de l'entreprise, y compris une récente campagne antisyndicale menée par un pasteur local, ont incité certains à voter "non".

"J'espérais une victoire plus large, mais je prendrai une victoire serrée", a-t-elle déclaré mercredi. "Je pense que nous pouvons encore gagner.

L'obtention d'une victoire chez Mercedes est une étape cruciale dans la mission de 40 millions de dollars du président de l'UAW, Shawn Fain, visant à organiser plus d'une douzaine de constructeurs automobiles à travers le pays, y compris Toyota et Tesla. Elle permettrait également au syndicat d'étoffer ses rangs qui s'amenuisent.

DIFFICILE À IGNORER

Le vote est difficile à ignorer pour les habitants de l'Alabama qui vivent entre Birmingham et Tuscaloosa ; des panneaux pro-UAW sortent des forêts sur les côtés de l'Interstate 20, avec des portraits d'ouvriers Mercedes de longue date à côté de l'emblème de l'UAW.

Avant le vote, le constructeur automobile allemand a également remanié sa direction en nommant Federico Kochlowski à la tête de Mercedes Benz U.S. Dans un discours prononcé la semaine dernière devant les travailleurs, M. Kochlowski a abordé les questions de la sécurité des travailleurs, des longues heures de travail et de la détérioration du moral des employés de l'usine.

"Je ne veux pas édulcorer les problèmes", a-t-il déclaré dans un enregistrement revu par Reuters. "Vous ne me connaissez pas, mais vous pouvez me faire confiance.

Certains travailleurs de Mercedes sont encouragés.

"Il est très orienté vers les membres de l'équipe, alors peut-être que les choses pourraient changer positivement", a déclaré Jay White, qui travaille à l'usine depuis 18 ans et qui est anti-UAW.

Les usines américaines de Mercedes et de Volkswagen ont été les deux premières à atteindre une supermajorité de travailleurs signant des cartes de soutien au syndicat, seuil à partir duquel le groupe demande l'organisation d'une élection. L'UAW n'a pas encore indiqué si d'autres usines avaient atteint ce seuil.

Toutefois, les travailleurs de deux autres usines du Sud - une usine Hyundai en Alabama et une usine de pièces détachées Toyota dans le Missouri - ont lancé des campagnes de syndicalisation, et 30 % des employés ont signé des cartes de soutien à l'UAW.

Les travailleurs qui ont tenté de se syndiquer à l'usine Mercedes pendant des années ont déclaré que cette fois-ci était différente, en grande partie parce que le syndicat avait fait ses preuves en obtenant des contrats records à Detroit. Après un débrayage controversé de six semaines à l'automne dernier contre General Motors, Ford et le fabricant de Jeep Stellantis, le syndicat a obtenu des augmentations de salaire de 25 % et des ajustements du coût de la vie pour les travailleurs.

L'environnement n'a jamais été aussi favorable à l'UAW. Le soutien de l'opinion publique aux syndicats a grimpé en flèche ces dernières années et le président américain Joe Biden a fait une apparition historique pour marcher sur les piquets de grève à l'extérieur de Détroit l'automne dernier.

L'adversaire de Joe Biden aux élections de novembre - l'ancien président Donald Trump - a accusé l'UAW de permettre à la fabrication de VE de voler des emplois américains.

La mission du syndicat est de continuer à faire grève tant que le fer est chaud.

"Nous avançons aussi vite que nous le pouvons, a déclaré M. Fain le mois dernier. (Reportage de Nora Eckert à Vance, Alabama. Rédaction de Ben Klayman et Matthew Lewis)