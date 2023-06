La France déroule le tapis rouge pour les usines de batteries de véhicules électriques

En juillet dernier, dans une salle de bal du château de Versailles, le directeur de la société taïwanaise ProLogium a pris une paire de ciseaux et a coupé en deux l'une de ses batteries à semi-conducteurs de la taille d'une carte de crédit. La petite ampoule qu'elle alimentait a continué à briller.

Selon deux personnes présentes à la réunion, M. Macron a été stupéfait par la démonstration de la sécurité et de la durabilité de la technologie de nouvelle génération dont de nombreux constructeurs automobiles espèrent qu'elle équipera bientôt les véhicules électriques (VE). "Nous allons vous faciliter la vie et vous aider à vous installer ici", a-t-il déclaré à Vincent Yang, directeur général de ProLogium.

Dix mois plus tard, M. Macron et M. Yang se sont retrouvés côte à côte à Dunkerque pour annoncer que ProLogium avait choisi le port du nord de la France, avant des sites en Allemagne et aux Pays-Bas, pour installer sa première gigafactory de batteries pour véhicules électriques en dehors de Taïwan.

Il s'agit de l'une des quatre gigafactories de ce type dont M. Macron espère qu'elles transformeront l'ancienne région minière pauvre, proche de la Belgique, en une plaque tournante de l'industrie des batteries pour véhicules électriques, créant ainsi des emplois et contribuant à placer la France à l'avant-garde de la transition énergétique de l'Europe.

Tout cela n'est pas le fruit du hasard.

Des entretiens avec dix fonctionnaires et cadres impliqués dans les décisions d'investissement montrent que la France a déroulé le tapis rouge, proposant aux fabricants de batteries de généreuses subventions grâce à un assouplissement des règles de l'UE en matière d'aides d'État pour les projets d'énergie verte - ainsi qu'à un certain lobbying personnel de la part de Macron.

Ces personnes ont déclaré que les changements intervenus depuis que Macron est devenu président en 2017, tels que les réductions de l'impôt sur les sociétés, les mesures visant à faciliter l'embauche et le licenciement, et les réductions d'un impôt sur la production basé sur la taille des usines, ont également joué un rôle dans les décisions.

Outre ProLogium, la société chinoise Envision AESC, la startup locale Verkor et le consortium ACC comprenant Mercedes et Stellantis sont en train de mettre en place des gigafactories dans la même zone - et les responsables ont déclaré que la France courtise le géant chinois des VE BYD et Tesla pour construire des usines de voitures également.

"Les résultats ne tombent pas du ciel", a déclaré M. Macron à Reuters à Dunkerque. "C'est conforme à ce que nous faisons depuis six ans. La France s'adapte au monde.

LA COURSE À L'INTÉRIEUR DE L'EUROPE

Les constructeurs automobiles font la course pour devancer leurs rivaux en produisant des véhicules plus propres, en décrochant un meilleur contrôle de leurs chaînes d'approvisionnement et en rapprochant de leurs sites de fabrication les usines qui fabriquent les batteries des véhicules électriques - un secteur dominé par les entreprises chinoises, sud-coréennes et japonaises.

En temps utile, les gouvernements européens craignent que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), d'un montant de 430 milliards de dollars, qui prévoit d'importantes subventions fiscales pour réduire les émissions tout en stimulant la fabrication nationale, ne détourne les investissements vers les États-Unis au détriment de l'Europe.

C'est pourquoi la France présente la transformation de son nord, autrefois industrialisé, en une gigafactory hub comme une victoire de la souveraineté économique et manufacturière européenne face à la forte concurrence américaine et chinoise.

Mais l'activisme de M. Macron met également en lumière la rivalité croissante entre les gouvernements européens pour obtenir des investissements de premier plan de la part des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs.

"Le président se bat pour l'Europe chaque fois qu'il le peut. Mais il s'agit également d'une course au sein de l'Europe", a déclaré un diplomate français familier avec la pensée de M. Macron, qui a refusé d'être nommé.

Avec l'accord avec ProLogium et l'inauguration de l'usine d'ACC le mois dernier, M. Macron espère également montrer à un public mécontent que ses réformes favorables aux entreprises portent leurs fruits, et détourner l'attention des mois de protestations contre sa décision de relever l'âge de la retraite.

Pour l'instant, cependant, la France est loin derrière l'Allemagne lorsqu'il s'agit d'attirer les fabricants de batteries.

Si l'on inclut l'usine de 48 gigawattheures (GWh) de ProLogium, elle dispose de 169 GWh de sites prévus ou existants, loin derrière l'Allemagne (545 GWh) et la Hongrie (215 GWh), selon un aperçu des projets coécrit par Heiner Heimes, universitaire spécialisé dans la production de batteries à l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne.

RATTRAPER LE RETARD

Mais la France rattrape son retard, en partie grâce à ses largesses en matière de financement des projets.

Pour financer l'usine de batteries à l'état solide de ProLogium, qui devrait représenter un investissement total de 5,2 milliards d'euros et créer 3 000 emplois en temps utile, la France a proposé des incitations d'une valeur de plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars), a déclaré à Reuters une source au fait de l'affaire.

Les responsables français et les dirigeants de ProLogium ont refusé de commenter le niveau d'aide, car il est encore soumis à l'approbation de la Commission européenne et le montant final pourrait être différent.

Pour l'usine de 2,3 milliards d'euros ouverte par ACC (Automotive Cells Company) - le fabricant de batteries auquel participent le constructeur automobile franco-italien Stellantis, son rival allemand Mercedes et l'énergéticien français TotalEnergies - la France a fourni environ 840 millions d'euros de subventions, y compris des fonds pour la recherche et le développement, selon le ministère des finances.

ACC prévoit de construire deux usines similaires en Allemagne et en Italie, avec l'aide de 437 millions d'euros et 370 millions d'euros de fonds publics respectivement, selon les gouvernements allemand et italien.

Ola Kaellenius, directeur général du groupe Mercedes-Benz, a déclaré qu'il adoptait une approche région par région pour s'assurer que les batteries des véhicules électriques étaient fabriquées à proximité de ses usines de construction automobile dans le monde entier, et qu'il était donc inévitable d'avoir des gigafactéries en Europe.

"Maintenant que vous avez des incitations économiques supplémentaires, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre calcul de rentabilité, il n'y a aucun doute là-dessus", a-t-il déclaré à Reuters.

Pour mettre en place le soutien public que la France utilise pour attirer les fabricants de batteries, M. Macron a fait pression sur Bruxelles pour que les États membres de l'UE accordent le même type de subventions que celles que Washington accorde à l'industrie des véhicules électriques dans le cadre de l'IRA.

En février, l'UE a accepté d'assouplir les règles relatives aux aides d'État, ce qui a permis à la France de dévoiler un ensemble de crédits d'impôt écologiques pouvant représenter jusqu'à 40 % des investissements d'une entreprise dans des projets éoliens, solaires, de pompes à chaleur et de batteries.

"Le niveau habituel de soutien aux grandes entreprises industrielles est de l'ordre de 10 à 15 %. Ici, il est plus élevé que d'habitude", a déclaré Marc Mortureux, directeur du lobby automobile français PFA. "Nous sommes maintenant à des niveaux de soutien conformes à ceux de l'IRA américain.

UN HOMME CHARMANT

Xavier Bertrand, chef de la région qui abrite le pôle de batteries, a déclaré à Reuters qu'il pourrait accélérer les projets en moins de la moitié du temps nécessaire aux autres régions françaises, car il obtient toutes les approbations nécessaires en parallèle, plutôt que l'une après l'autre.

La France subordonne également l'octroi d'une prime pouvant aller jusqu'à 5 000 euros aux acheteurs de nouvelles voitures électriques au respect par les constructeurs de normes strictes en matière de faibles émissions de carbone, ce qui a pour effet d'exclure de nombreux constructeurs automobiles non européens qui utilisent des énergies plus polluantes.

Néanmoins, l'IRA a failli faire dérailler l'investissement de ProLogium en France, a déclaré à Reuters un conseiller présidentiel français.

En avril de cette année, les conseillers de M. Macron et ProLogium ont tenu une réunion cruciale à Paris après que l'entreprise a déclaré qu'elle avait besoin d'un "petit plus" pour convaincre son conseil d'administration d'investir en France.

Selon le conseiller, ce qui a scellé l'accord, c'est la promesse de M. Macron d'assister en personne à la cérémonie de signature et de donner à ProLogium un coup de pouce publicitaire bienvenu.

"Macron est un homme charmant", a déclaré M. Yang de ProLogium à Reuters, lorsqu'il a été interrogé sur la version française des événements. Il a toutefois ajouté que l'électricité bon marché provenant de la centrale nucléaire de Gravelines, située à proximité, était tout aussi importante, voire plus.

Les responsables français affirment que les gigafactories ne sont qu'un exemple d'un pays qui commence à ouvrir des usines sur son sol après deux décennies de délocalisation vers des sites moins coûteux - grâce aux réformes du gouvernement en matière d'offre.

Certains politiciens de l'opposition estiment toutefois que M. Macron ne fait qu'exposer la France aux caprices d'entreprises qui jouent les gouvernements les uns contre les autres pour obtenir plus d'argent public.

"Dunkerque a des investisseurs chinois et taïwanais", a déclaré Fabien Roussel, chef du Parti communiste français, à Reuters. "Ces actionnaires peuvent se retirer pour un certain nombre de raisons. Que se passe-t-il si l'État n'a pas de garanties ou de parts dans l'entreprise ?

(1 dollar = 0,9084 euro)