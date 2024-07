La Serbie doit devenir un hub pour l'approvisionnement en lithium et en batteries en Europe.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic et le président serbe Aleksandar Vucic ont signé vendredi un accord sur les matières premières entre la Serbie, pays candidat à l'adhésion à l'UE, et l'UE, qui va au-delà du lithium. En outre, la Serbie souhaite conclure un accord avec des entreprises telles que Mercedes et Stellantis pour créer une chaîne de valeur. "Nous créons un environnement concurrentiel équitable pour une intégration plus profonde des marchés", a déclaré Sefcovic. "Et nous espérons et croyons que cela ouvrira de nouvelles opportunités et libérera le potentiel pour d'autres investissements européens".

La Serbie dispose de réserves de lithium pour lesquelles le groupe australien Rio Tinto a obtenu une licence d'exploitation. Selon le président Vucic, ce lithium devrait couvrir 17% des besoins européens. Il s'agit de la plus grande mine de lithium d'Europe. Elle pourrait faire de Rio Tinto l'un des principaux producteurs de lithium.

Mais les ambitions du pays des Balkans vont au-delà de l'extraction de matières premières. Vucic a précisé que 50.000 des 58.000 tonnes de lithium qui seront extraites à l'avenir seront traitées en Serbie même. Au total, le secteur pourrait représenter environ quatre pour cent de la production économique, a-t-il déclaré. Le pays espère des investissements directs de six milliards d'euros. Jusqu'à présent, la majeure partie du lithium utilisé dans les batteries des voitures électriques provient de Chine. Bien que la matière première soit extraite dans le monde entier, la majeure partie de la transformation a lieu en République populaire. Sefcovic a déclaré que la Serbie pourrait devenir le premier pays d'Europe à disposer de l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, de l'extraction du lithium à la production de voitures électriques.

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le secteur automobile, par exemple, est actuellement dépendant des batteries chinoises et cherche des alternatives. Le PDG de Mercedes, Ola Källenius, a souligné dans une interview à Reuters-TV que son entreprise soutenait la construction d'une usine de batteries. "Nous sommes en train de mettre en place nos chaînes d'approvisionnement en matières premières jusqu'à la mine, y compris sur une base régionale", a-t-il déclaré. Il a ajouté que son entreprise était un client potentiel pour le lithium serbe.

Cependant, le projet de lithium dans l'ouest de la Serbie a été vivement critiqué par les écologistes. Des militants ont menacé de bloquer les routes et les voies ferrées si le projet allait de l'avant. Scholz, Sefcovic et Vucic ont minimisé le risque que l'extraction du lithium cause des dommages environnementaux trop importants. Scholz a souligné que le PDG de Rio Tinto lui avait personnellement promis que les normes les plus strictes seraient respectées. Par ailleurs, les temps ont changé. Les entreprises sont elles-mêmes intéressées par le contrôle de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, car des rapports négatifs pourraient avoir un impact considérable sur leur réputation.

Vucic s'est engagé à prendre ces préoccupations très au sérieux. Scholz a ajouté : "Le bon Dieu a fait en sorte que l'une des matières premières les plus convoitées au monde soit de la plus grande qualité dans ce pays et peut-être que cela peut être utilisé comme une chance pour le pays".

(Collaboration d'Aleksandar Vasovic, édité par Sabine Wollrab. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à l'adresse berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

- par Andreas Rinke