L'United Auto Workers a échoué dans sa tentative de syndicalisation d'une usine Mercedes-Benz en Alabama, mais la défaite de vendredi est un bon résultat pour une première tentative dans un Etat historiquement anti-syndical, ont déclaré des professeurs et des analystes du monde du travail.

Les employés de l'usine de Vance, en Alabama, ont voté à 56 % contre l'adhésion au syndicat. Jusqu'à ce que l'UAW remporte une victoire écrasante le mois dernier dans une usine Volkswagen du Tennessee, le syndicat avait échoué à plusieurs reprises à syndiquer un constructeur automobile étranger dans la région au cours de ses presque 90 ans d'existence.

Toutefois, la défaite chez Mercedes n'empêche pas l'UAW d'essayer d'organiser d'autres usines dans le Sud, ou éventuellement d'essayer à nouveau chez Mercedes, a déclaré Peter Bible, un ancien cadre de General Motors qui a participé aux négociations syndicales avec l'UAW.

"Ils reviendront", a-t-il déclaré, ajoutant que l'UAW avait en fait recueilli plus de voix qu'il ne le pensait, compte tenu de la situation géographique de l'usine dans le Sud.

L'incertitude des travailleurs quant à la transition de l'industrie automobile vers les véhicules électriques ne fera qu'offrir davantage d'opportunités au syndicat, a ajouté M. Bible.

Au début de l'année, l'UAW a consacré 40 millions de dollars à l'organisation de plus d'une douzaine de constructeurs automobiles non syndiqués, dont Toyota et Tesla. Il est essentiel que l'UAW élargisse son champ d'action au-delà des constructeurs automobiles de Detroit pour maintenir son influence au sein de l'industrie.

Chez Mercedes, une forte campagne antisyndicale menée par le constructeur automobile allemand et des politiciens du Sud a incité certains à voter contre l'UAW, selon les travailleurs. Six gouverneurs américains, dont Kay Ivey de l'Alabama, ont signé une lettre demandant aux travailleurs de rejeter l'UAW. Ils ont déclaré que la syndicalisation freinerait la croissance de l'industrie automobile dans le Sud.

Toutefois, Harley Shaiken, professeur de droit du travail à l'université de Californie à Berkeley, a fait remarquer que l'UAW avait perdu deux fois chez VW au Tennessee avant de remporter une victoire écrasante. Le résultat chez Mercedes était similaire à une défaite antérieure chez VW en 2014, lorsque 53 % des travailleurs avaient voté contre le syndicat.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, qui s'est exprimé après la défaite, n'a pas indiqué les prochaines étapes du syndicat, mais a signalé qu'il ne s'agissait pas de la fin de ses efforts. Le syndicat et ses représentants ont déjà fait état de progrès en matière de syndicalisation dans une usine Hyundai en Alabama et dans des usines Toyota dans le Missouri et à Georgetown, dans le Kentucky.

UN SOUTIEN SURESTIMÉ

"Nous n'avons rien laissé sur la table", a déclaré M. Fain dans un local syndical de l'UAW près de Vance. "Il n'y a pas de regrets à avoir dans ce combat.

"Il s'agit d'un combat entre David et Goliath", a-t-il ajouté. "Parfois, Goliath gagne la bataille. Mais c'est David qui gagne la guerre".

L'UAW a convoqué les élections après avoir déclaré qu'une super-majorité de travailleurs avait signé des cartes de soutien au syndicat, mais il a manifestement perdu des soutiens au cours de la période précédant le vote.

Jay White, employé de Mercedes en Alabama depuis 18 ans, a déclaré qu'il pensait que le syndicat avait surestimé son soutien. La campagne antisyndicale a vraiment pris de l'ampleur au cours des dernières semaines, lorsque les opposants ont distribué des tracts et se sont adressés individuellement à leurs collègues, a-t-il déclaré.

"Je veux simplement le meilleur pour les membres de notre équipe, pour notre entreprise et pour nos emplois", a déclaré M. White.

Dans une région où les pertes à 2 contre 1 sont régulières, le vote de Mercedes était un bon premier pas, a déclaré Stephen Silvia, professeur à l'American University, qui a publié des articles sur les campagnes d'organisation passées de l'UAW dans le Sud.

En 2017, les travailleurs de Nissan dans une usine du Mississippi ont rejeté l'UAW à une large majorité. En dehors de l'industrie automobile et de l'UAW, en 2021, les travailleurs d'un entrepôt d'Amazon.com en Alabama ont voté contre la formation d'un syndicat par une marge de plus de 2 contre 1. Malgré la perte de l'usine Mercedes, la syndicalisation dans le Sud restera difficile, selon les analystes.

En comptant l'usine Mercedes, il existe plus de 10 usines d'assemblage non syndiquées en Géorgie, en Alabama, au Mississippi, au Kentucky, en Caroline du Sud et au Tennessee, avec des constructeurs automobiles tels que Toyota, Mazda, Honda, Nissan, BMW, Volvo, Hyundai, Kia et VW.

La perte de Mercedes est l'un des premiers revers majeurs pour M. Fain, qui a été élu à la tête de l'UAW en mars 2023. Le dirigeant au tempérament de feu, qui a passé une grande partie de sa carrière en tant qu'électricien chez Chrysler - qui fait désormais partie de Stellantis - a remporté le poste de justesse lors de la première élection directe du syndicat.

Même avec la défaite de Mercedes, la période reste propice à l'organisation syndicale aux États-Unis, étant donné le soutien accru du public aux syndicats, a déclaré John Logan, professeur de droit du travail à l'université d'État de San Francisco.

"Je ne pense pas que nous attendrons un an avant les prochaines élections dans le Sud", a-t-il déclaré. "Il s'agira d'une nouvelle bataille difficile. (Reportage de Nora Eckert ; Reportage complémentaire de Ben Klayman et Peter Henderson ; Rédaction de Leslie Adler)