STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz échappe à des poursuites pénales aux Etats-Unis dans le scandale des moteurs diesel truqués. Le ministère américain de la Justice (Department of Justice/DOJ) a mis fin à son enquête, a confirmé samedi le groupe automobile souabe, selon un article du "Handelsblatt". La lettre du DOJ, rédigée de manière succincte, a également été transmise à l'agence de presse allemande. Mercedes-Benz s'était vu reprocher des valeurs d'émission excessives pour environ 250 000 voitures diesel.

"Avec la décision du DOJ, nous faisons un nouveau pas important vers la sécurité juridique en relation avec différentes procédures concernant les moteurs diesel. Nous avons pleinement coopéré avec le ministère américain de la Justice et avons rendu les faits transparents au prix d'efforts très importants", a déclaré Renata Jungo Brüngger, directrice de l'intégrité, de la gouvernance et de la durabilité chez Mercedes-Benz.

La procédure a traîné en longueur depuis avril 2016. L'enquête du DOJ portait sur le comportement potentiellement criminel d'employés ou de représentants de Mercedes-Benz en ce qui concerne le calibrage et la divulgation des fonctionnalités des systèmes de contrôle des émissions des véhicules diesel, a déclaré un porte-parole de Mercedes, expliquant que la demande de mener une enquête interne était une procédure habituelle des autorités américaines chargées de l'application des lois en cas de comportement potentiellement illégal d'une entreprise.

"Nous avons évalué 1,7 million de documents, mené plus de 70 entretiens avec des employés actifs et anciens et soumis plus de 300 000 documents au ministère américain de la Justice", a déclaré Brüngger au "Handelsblatt". En septembre 2020, le constructeur automobile avait mis fin à un recours collectif et à des procédures judiciaires civiles aux Etats-Unis en concluant des accords à hauteur de plusieurs milliards de dollars.

