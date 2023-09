Le principal groupe d'opposition polonais prévoit de donner un coup de fouet à la transition du pays du charbon, qui est en retard, s'il remporte les élections très disputées du mois prochain, a déclaré l'expert en énergie du parti.

Le mix électrique du pays, dominé par le charbon, se traduit par les prix de l'électricité les plus élevés d'Europe, tandis qu'une forte empreinte carbone pourrait, à long terme, entraver le potentiel du pays à attirer de nouveaux projets ou à exporter des produits gourmands en énergie, tels que l'acier.

La Plate-forme civique (PO), qui talonne les nationalistes au pouvoir dans les sondages, prévoit un changement radical en faveur de l'énergie éolienne et solaire pour remplacer le charbon comme principale source d'électricité polonaise d'ici la fin de la décennie. Certains éléments de ce plan pourraient être annoncés samedi.

"Les sources d'énergie renouvelables doivent devenir la base du système", a déclaré à Reuters Grzegorz Onichimowski, ancien directeur général de la bourse polonaise de l'électricité et membre de l'équipe travaillant sur le programme énergétique du PO.

L'objectif est de parvenir à ce que 65 % à 70 % de la production énergétique de la Pologne provienne de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030, a-t-il ajouté.

Environ 70 % de l'électricité polonaise provient actuellement du charbon.

Le plan de l'opposition - qui, selon M. Onichimowski, est soutenu par les partenaires potentiels du PO au sein de la coalition, les petits groupes de gauche et les groupes centristes - comprend le dégroupage des compagnies d'électricité contrôlées par l'État afin de faciliter l'accès au réseau pour les capacités renouvelables.

Les règles relatives à la construction de nouveaux parcs éoliens terrestres seraient libéralisées afin de stimuler la capacité et d'encourager le remplacement des vieilles turbines des parcs existants par des turbines plus grandes et plus efficaces.

PO ne poursuivra pas le projet du gouvernement actuel de séparer les centrales électriques au charbon des entreprises publiques et de les regrouper dans une nouvelle entreprise publique, a déclaré M. Onichimowski.

Au lieu de cela, les centrales au charbon dont la durée de vie est la plus courte et la rentabilité la plus faible devraient devenir une réserve pour le réseau électrique, a déclaré l'expert.

La plupart des sondages d'opinion montrent que le parti au pouvoir, Droit et Justice (PiS), et ses petits alliés sont en tête de la course électorale. Mais certains sondages montrent que son avantage est suffisamment étroit pour que le PO ait une chance de former une coalition majoritaire avec des partis plus petits.

Même dans ce cas, pour mettre en œuvre sa politique énergétique, PO devra surmonter l'opposition des puissants syndicats et les éventuels vetos présidentiels d'Andrzej Duda, un allié du PiS.

VIRAGE VERT

Bien que les sondages montrent également qu'une grande majorité de Polonais sont favorables aux investissements dans la production d'énergie renouvelable, il est peu probable que les politiques vertes soient un facteur susceptible de faire basculer le vote du 15 octobre.

Toutefois, comme la plupart des électeurs se focalisent sur l'inflation à deux chiffres et la flambée des prix de l'énergie, l'opposition pourrait être en mesure de plaider en faveur d'un passage aux énergies renouvelables pour des raisons de coût de la vie.

"Je ne surestimerais pas la question de la transformation énergétique dans cette élection", a déclaré Michal Hetmanski, directeur d'Instrat, un groupe de réflexion basé à Varsovie qui conseille sur les politiques publiques.

"Mais les prix de l'électricité sont une question très sensible et certains électeurs se rendent compte qu'un développement plus rapide de la production d'énergie renouvelable pourrait faire baisser les factures d'électricité.

Les mines de charbon polonaises emploient près de 76 000 personnes et, pas plus tard que cette semaine, la principale compagnie d'électricité polonaise contrôlée par l'État, PGE, a mis en veilleuse un projet de sortie plus rapide du charbon qui avait suscité la colère des syndicats.

Le PiS a introduit des subventions pour les ménages qui installent des pompes à chaleur et des panneaux solaires, mais il a bloqué le développement de l'éolien terrestre pendant la majeure partie de ses huit années au pouvoir et a promis aux syndicats de continuer à exploiter le charbon jusqu'en 2049.

La production de charbon diminue régulièrement en raison de la hausse des coûts et de la baisse progressive de la production d'électricité à partir de ce combustible. La réduction de la dépendance à l'égard des centrales à charbon inflexibles au profit d'énergies renouvelables moins chères pourrait faire baisser les factures d'énergie.

Selon Instrat, les enjeux du débat sur l'énergie se chiffrent en milliards de zlotys en termes de coûts de carburant et d'émissions que la Pologne pourrait économiser en inversant l'écart de prix de l'électricité qui se creuse entre le pays et ses voisins européens.

Au fil du temps, la Pologne perdra face à la concurrence des pays d'Europe centrale dans le cadre de la tendance mondiale à la délocalisation des entreprises automobiles et de fabrication de puces si elle ne se débarrasse pas du charbon, selon M. Hetmanski.

Certains investisseurs, dont Mercedes, continuent de choisir la Pologne et parviennent à obtenir de l'électricité sans carbone grâce aux accords d'achat d'électricité à long terme conclus avec les producteurs.

Avec les exigences ESG (environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise) en ligne de mire, la concurrence pour les investissements industriels étrangers ne concerne pas seulement le prix de l'électricité, mais se concentre de plus en plus sur la disponibilité de l'énergie renouvelable utilisée dans les installations de production.

"La Pologne reste attrayante pour les investisseurs étrangers, car elle dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente et d'un large éventail de fournisseurs", a déclaré Ewa Labno-Falecka, responsable de la communication d'entreprise chez Mercedes-Benz Manufacturing Poland, qui investit plus d'un milliard d'euros dans une usine de camionnettes électriques à Jawor. "Mais il doit s'engager dans une transition énergétique plus cohérente vers une plus grande part d'énergie verte dans le réseau. (Reportage de Marek Strzelecki ; Rédaction d'Alex Richardson)