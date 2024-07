STUTTGART (dpa-AFX) - Chez Grober, une entreprise de peinture et de stucage de Stuttgart, on a tout donné pour le vice-chancelier. "Nous avons nettoyé, étrillé, fait", dit le chef d'entreprise Hermann Blattner en accueillant Robert Habeck. Il y a deux semaines et demie, Blattner a appris la venue d'un visiteur de marque - à l'époque, le gouvernement fédéral était encore en pleines négociations budgétaires difficiles, et Habeck était en plein dedans. Le maintien des feux de signalisation semblait menacé, mais un accord a été trouvé. Et Habeck se déplace dans le pays.

Un thème de football

Le ministre de l'Économie et du Changement climatique prend cinq jours, sept Länder sont au programme, du sud au nord. Le ministère a imaginé un slogan pour cette tournée d'été : "sur le terrain" - librement inspiré du vieux slogan des footballeurs "Toute théorie est grise - ce qui compte, c'est le terrain". Pourtant, Habeck, originaire de Flensburg, est davantage considéré comme un fan de handball que de football. Jusqu'à vendredi, le politicien écologiste rend visite à des entreprises artisanales, des PME, des entreprises du Dax ou des jeunes start-ups dans les grandes villes et à la campagne.

Habeck : ne pas baisser les épaules

Lundi, c'est l'entreprise artisanale Grober qui ouvre le bal - quatrième génération, 70 employés, les enfants sont déjà prêts à prendre la relève. Grober rénove des bâtiments anciens sur le plan énergétique - un sujet de prédilection de M. Habeck, dont la loi sur le chauffage a suscité une énorme polémique pendant des mois l'année dernière. Mais la grande agitation s'est calmée.

Habeck se fait montrer l'entreprise dans la bonne humeur. Il est accompagné du ministre-président du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann (Verts), qui a déjà fait campagne pour Habeck en tant que tête de liste pour les prochaines élections fédérales. Beaucoup considèrent Habeck comme le favori - mais il y a aussi la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, à qui Habeck a dû céder la place en 2021.

Le vice-chancelier s'échauffe-t-il ? Il profite en tout cas de sa tournée d'été pour faire passer un message : ne pas baisser les bras, retrousser les manches. Malgré tous les soucis et les défis, l'économie allemande est forte, dit-il. L'économie se met lentement en marche. Il espère que le paquet de mesures pour la croissance mis en place par le gouvernement fédéral donnera une nouvelle impulsion.

Le paquet doit stimuler la croissance

Jusqu'à présent, les choses semblent maigres. Pour cette année, on ne s'attend qu'à une mini-croissance, et les attentes pour 2025 sont également modérées. Le paquet de mesures de croissance du gouvernement fédéral, qui comprend de nombreuses mesures d'allègement, pourrait conduire à une croissance supplémentaire de plus d'un demi pour cent l'année prochaine, espère le gouvernement fédéral. Mais les associations économiques réagissent avec prudence à ces annonces. Les critiques portent sur les incitations fiscales prévues pour les travailleurs qualifiés étrangers. M. Habeck défend ces projets, estimant que cette mesure permettrait de combler un "déficit important de main-d'œuvre qualifiée".

Les louanges du patron de Mercedes

L'industrie automobile n'est pas en reste. Le gouvernement allemand veut stimuler la demande de voitures électriques comme voitures de fonction, de meilleures conditions d'amortissement fiscal sont prévues. Il s'attend à une "poussée de la demande", déclare Habeck lors d'un rendez-vous chez Mercedes. Le PDG de Mercedes, Ola Källenius, fait l'éloge du paquet, qui donne une impulsion importante et positive. Habeck est présent lorsque Mercedes-Benz ouvre un nouveau "eCampus". Le constructeur automobile y regroupe la recherche et le développement de batteries pour voitures électriques.

Réveiller le pays

Habeck ne cesse de parler de l'Euro de football. L'Allemagne s'est montrée sous son meilleur jour et a été malencontreusement éliminée. Le ministre reprend la réplique de l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann qui, s'adressant aux joueurs de l'équipe nationale, a déclaré que les garçons devaient retenir "qu'un pays qui tombe beaucoup trop dans la morosité, qui tombe constamment dans la tristesse et dans le pessimisme, qu'ils ont réussi collectivement à le réveiller un peu"./hoe/DP/men