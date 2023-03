Le 'Dieselsenat' de la Cour fédérale de justice critique la clause de crédit automobile de Mercedes

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Les banques automobiles comme la Mercedes-Benz Bank ne peuvent pas se faire céder pratiquement tous les droits contre le constructeur lors de l'octroi d'un crédit. Lors de l'audience d'un cas de diesel à la Cour fédérale de justice (BGH) lundi, il est apparu que les juges de Karlsruhe considéraient une telle clause de manière très critique. La présidente Eva Menges a déclaré, après les délibérations préliminaires de son sénat, qu'elle pourrait être inefficace parce qu'elle désavantage les consommateurs de manière déraisonnable. Le jugement devrait être rendu le 24 avril.

Dans cette affaire, un homme avait financé son nouveau véhicule Mercedes-Diesel par le biais d'un prêt avec acompte auprès de la banque Mercedes-Benz. Selon le contrat, l'emprunteur cède à la banque, à titre de garantie, ses droits présents et futurs à l'encontre de Daimler, "quel qu'en soit le fondement juridique". Plus tard, l'homme a porté plainte pour dommages et intérêts parce que sa voiture était équipée d'une technologie antipollution non autorisée - mais la Cour d'appel (OLG) de Stuttgart a estimé que cela était exclu du simple fait qu'il avait cédé de tels droits à la banque.

Les juges de la BGH tendent à présent à annuler ce jugement. Si c'est le cas, l'OLG devra ensuite vérifier sur le fond si les conditions d'une éventuelle responsabilité sont réunies./sem/DP/ngu