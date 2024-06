STUTTGART (dpa-AFX) - La résistance s'organise contre le projet de vente des concessions automobiles appartenant à Mercedes-Benz. Une journée d'action est prévue dans toute l'Allemagne, ont annoncé mercredi à Stuttgart le comité central d'entreprise et le syndicat IG Metall. Des rassemblements sont prévus mardi prochain sur six sites, en plus du siège de Stuttgart-Untertürkheim, à Sindelfingen, Rastatt, Brême, Düsseldorf et Berlin. Le slogan de l'action est "Nous nous serrons les coudes - le 2 juillet et tous les jours".

Selon des informations antérieures, les filiales de Mercedes-Benz appartenant au groupe emploient environ 8000 personnes dans quelque 80 entreprises. Une entreprise peut comprendre plusieurs concessions automobiles. Le constructeur automobile avait annoncé en mars son intention de vendre les concessions automobiles. Chaque filiale sera examinée individuellement, avait-il alors déclaré. Selon un porte-parole, aucune concession n'a encore été vendue.

Mercedes veut sélectionner les acheteurs selon plusieurs critères. Selon des informations antérieures, ils devraient apporter une expertise commerciale, une compétence entrepreneuriale, une force économique, une volonté d'investissement et une ouverture d'esprit vis-à-vis des représentants des salariés. Les sites ne seront pas vendus dans leur ensemble. Le groupe automobile a également exclu les investisseurs purement financiers comme acheteurs. Il n'y aura pas de licenciements, mais l'objectif est de maintenir les emplois en Allemagne, a-t-on appris.

Le président du comité central d'entreprise, Ergun Lümali, a vivement critiqué cette décision dès qu'elle a été connue et a annoncé son opposition. Les plans sont une "gifle" pour les employés et ne sont ni acceptables ni compréhensibles. Des réunions d'entreprise avaient déjà eu lieu au printemps sur de nombreux sites /jwe/DP/stk.