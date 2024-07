Le fabricant taïwanais de batteries ProLogium Technology Co prévoit d'agrandir progressivement son usine de 5,2 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) en France afin d'améliorer son efficacité et de répondre au ralentissement des ventes de véhicules électriques, a déclaré son PDG à Reuters.

La société privée ProLogium, dans laquelle Mercedes-Benz est un investisseur, compte sur sa technologie de nouvelle génération pour attirer les constructeurs automobiles, même dans un contexte de ralentissement du marché, avec des ventes de nouveaux véhicules électriques dans l'UE en baisse de 12 % en mai.

"Nous ne voulons pas nous développer trop rapidement", a déclaré le PDG Vincent Yang lors d'une interview au Forum mondial des matériaux à Paris. "Cela dépendra des constructeurs automobiles.

Plusieurs fabricants de batteries en Europe ont freiné leurs plans d'expansion car les consommateurs attendent des modèles plus abordables. Le suédois Northvolt, par exemple, a lancé la semaine dernière un examen stratégique.

La gigafactory de ProLogium, dont la construction est prévue à Dunkerque, dans le nord de la France, et qui bénéficie d'un investissement du gouvernement français, est toujours en bonne voie pour commencer la construction à la fin de cette année ou au début de 2025 et pour démarrer la production en 2027, a ajouté M. Yang.

La capacité finale de l'usine de Dunkerque devrait être de 48 gigawattheures GWh, mais elle commencera par 2-4 GWh et passera probablement à 8-16 GWh d'ici 2030, a-t-il précisé.

En plus d'évaluer les commandes des constructeurs automobiles, ProLogium améliorera l'efficacité de l'usine, avec quatre versions successives de la batterie qui seront déployées d'ici 2032, date à laquelle la pleine capacité devrait être atteinte, a-t-il dit.

ProLogium pense que sa nouvelle technologie utilisant un séparateur en céramique, une anode en silicium et une cathode en nickel-manganèse-cobalt (NMC) sera très demandée en raison de ses temps de charge courts et de sa haute densité.

M. Yang a déclaré qu'une charge de cinq minutes de sa batterie offrirait une autonomie de 300 km, contre 30 minutes pour une distance similaire avec une batterie lithium-phosphate de fer (LFP) classique.

La nouvelle batterie de ProLogium est une conception partiellement à l'état solide qui utilise certains des avantages de la technologie à l'état solide qui a été présentée comme un facteur de changement pour les VE, mais qui a été confrontée à des problèmes techniques.

"Nous pourrions réaliser des batteries à l'état solide pur et à l'état semi-solide, mais il y a des problèmes de coût", a déclaré M. Yang.

La batterie ProLogium est plus chère qu'une batterie LFP, coûtant environ 170 dollars par kilowattheure (kWh) contre 100 à 115 dollars pour la LFP, mais le prix du pack pour un véhicule n'est que légèrement supérieur car la batterie est plus petite et plus légère, a-t-il ajouté.

(1 $ = 0,9184 euros) (Reportage d'Eric Onstad ; Reportage complémentaire de Gilles Guillaume ; Rédaction de David Holmes)