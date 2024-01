Automotive Cells Co (ACC) s'est associé à la start-up britannique Circulor pour vérifier la provenance et les émissions de carbone des matières premières que le fabricant de batteries basé en France utilise pour les cellules des batteries des véhicules électriques (VE), ont annoncé les deux entreprises mercredi.

ACC est une coentreprise entre Stellantis, TotalEnergies et le groupe Mercedes-Benz.

Lancée en 2020, ACC a annoncé des usines de batteries pour véhicules électriques en France, en Allemagne et en Italie, avec un investissement de 7 milliards d'euros (7,6 milliards de dollars). L'usine française devrait bientôt commencer la production de masse.

Circulor, qui utilise la technologie blockchain pour cartographier les chaînes d'approvisionnement des entreprises qui cherchent à produire de manière plus écologique, travaille déjà avec une série d'entreprises, dont Volvo Cars, BMW et BHP.

Ce partenariat intervient alors que l'industrie automobile européenne se prépare à mettre en place un "passeport batterie" qui tracera le contenu et l'empreinte carbone des cellules des véhicules électriques vendus en Europe.

Les batteries vendues en Europe devront divulguer leur empreinte carbone à partir de cette année, puis se conformer à une limite d'émissions de CO2 et divulguer la teneur en matières premières recyclées à partir de 2027.

Circulor participe également au projet de passeport pour les batteries.

"Notre partenariat avec Circulor est essentiel pour garantir que nos chaînes d'approvisionnement fonctionnent comme il se doit - de manière durable et responsable - et que nous transmettons cette valeur à nos clients", a déclaré Olivier Talabard, directeur de la chaîne d'approvisionnement d'ACC, dans un communiqué.

Les fabricants européens de batteries sont également sous pression pour se différencier de leurs rivaux chinois, qui peuvent produire à plus grande échelle et proposer des prix plus bas, en proposant des produits plus écologiques, avec des émissions de CO2 plus faibles et un contenu recyclé plus important.

Douglas Johnson-Poensgen, PDG de Circulor, a déclaré que la société discutait actuellement avec des entreprises situées en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement des cellules de batteries pour véhicules électriques.

"À l'heure actuelle, nous assistons à une course aux armements pour obtenir suffisamment de matières premières et, pour l'instant, personne n'est tenu de déclarer l'origine de ses produits ou leur empreinte carbone", a déclaré M. Johnson-Poensgen. "Dès que nous aurons allumé la lumière avec la réglementation sur le passeport des batteries, tout le monde commencera à s'inquiéter de l'approvisionnement responsable.

(1 $ = 0,9184 euro) (Reportage de Nick Carey, édition de Mark Potter)