STUTTGART (dpa-AFX) - Le patron de Mercedes, Ola Källenius, a gagné beaucoup plus en 2023 qu'un an auparavant, notamment en raison d'un important bonus de longue durée. Hors charges de retraite, sa rémunération totale s'est élevée l'an dernier à environ 12,2 millions d'euros, soit environ 86 % de plus que l'année précédente à la même période, selon le rapport de rémunération publié vendredi par le groupe de Stuttgart. En 2022, il avait ainsi gagné environ 6,6 millions d'euros. Selon un porte-parole, M. Källenius a l'intention de faire don d'une partie de son salaire à des organisations caritatives.

La rémunération se répartit essentiellement en une partie fixe de 1,9 million d'euros et une partie variable de 10,4 millions d'euros. La rémunération variable dépend entre autres de la réalisation de certains objectifs. Depuis l'année dernière, des critères de durabilité en font partie. Ce bond en avant s'explique notamment par le fait que le constructeur automobile verse désormais la totalité du bonus annuel de ses cadres supérieurs - et non plus de manière échelonnée comme c'était le cas jusqu'à présent. En outre, les membres du directoire ont bénéficié en 2023 d'une rémunération à plus long terme basée sur le cours de l'action.

Le président du directoire, M. Källenius, gagnait ainsi nettement plus que ses collègues du directoire, dont les salaires se situaient entre 4,1 millions d'euros et 7,2 millions d'euros. Mais leur rémunération avait également augmenté en partie de manière significative en 2023.

Mercedes a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 153,2 milliards d'euros, soit deux pour cent de plus que l'année précédente. Mais l'entreprise a dû faire face à l'augmentation des coûts, notamment en raison de l'inflation et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice d'exploitation du groupe a ainsi baissé d'environ quatre pour cent pour atteindre 19,7 milliards d'euros. En fin de compte, le résultat du groupe a baissé de près de deux pour cent pour atteindre 14,5 milliards d'euros./jwe/DP/jha