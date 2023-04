Le patron de Mercedes : 'Se détacher de la Chine est une illusion'.

BERLIN (dpa-AFX) - Le patron de Mercedes, Ola Källenius, a rejeté l'idée d'un découplage économique avec la Chine. L'Europe, les Etats-Unis et la République populaire sont si étroitement liés que cela n'aurait aucun sens, a déclaré le dirigeant au journal Bild am Sonntag. Ainsi, les deux parties pourraient être gagnantes en matière de croissance et de protection du climat.

Interrogé sur les menaces de la Chine à l'encontre de Taiwan, M. Källenius a déclaré : "Nous ne sommes pas naïfs". Il y a des différences et des tensions, a-t-il ajouté. La période Corona a montré à quel point les chaînes d'approvisionnement étaient sensibles, a-t-il ajouté. "Nous devons devenir plus résistants et moins dépendants de certains États, par exemple pour les batteries au lithium. Mais se détacher de la Chine est une illusion et n'est pas non plus souhaitable."/sey/DP/he