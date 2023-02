Le président du comité d'entreprise de Mercedes critique le calendrier de la norme antipollution Euro 7

SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Le président du comité d'entreprise de Mercedes, Ergun Lümali, a critiqué les projets de la Commission européenne concernant la norme antipollution Euro 7. "La date d'introduction n'est pas réaliste et ne correspond pas à la transformation des usines", a déclaré Lümali à l'agence de presse allemande. Il est actuellement prévu que les règles entrent en vigueur à partir de la mi-2025 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Selon M. Lümali, les solutions techniques pour y parvenir nécessitent beaucoup plus de temps. Certes, les techniciens et développeurs de Mercedes sont certainement en mesure de trouver des solutions, mais pas dans ce délai.

"Mercedes-Benz soutient les mesures qui contribuent à améliorer la qualité de l'air", a déclaré Lümali. "Je ne connais personne chez nous qui rejette complètement l'Euro 7". Mais la norme antipollution doit être réalisable dans le temps et d'un point de vue technique, sinon l'activité des véhicules à combustion sera abandonnée plus tôt que prévu, sans qu'une montée en puissance rapide de l'électromobilité puisse compenser les effets dans la production, a-t-il ajouté. "Des milliers d'emplois sont ainsi menacés chez Mercedes", a déclaré M. Lümali. Le chef du comité d'entreprise a appelé à une révision significative du calendrier.

En novembre, la Commission européenne avait fait des propositions de révision des limites de pollution comme les oxydes d'azote. Les États de l'UE et le Parlement européen doivent encore négocier le projet et se mettre d'accord sur une ligne commune. Selon l'autorité bruxelloise, le transport routier est la principale source de pollution atmosphérique dans les villes. La nouvelle norme vise à garantir des véhicules plus propres et une meilleure qualité de l'air pour protéger la santé des citoyens et l'environnement./rwi/DP/zb