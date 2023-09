STUTTGART (dpa-AFX) - Après plusieurs reports, le procès relatif à l'action en justice des défenseurs des consommateurs contre Mercedes-Benz se poursuit. La date de jeudi (10h00) est la première séance depuis le début du procès en juillet 2022. Les reports sont dus aux décisions de principe de la Cour de justice européenne (CJE) et de la Cour fédérale de justice (BGH), que le tribunal voulait d'abord attendre. Jeudi, il s'agira d'examiner les conséquences de la nouvelle jurisprudence sur la procédure, comme l'a indiqué préalablement un porte-parole de la Cour d'appel.

L'arrêt de la CJCE avait ébranlé en mars la jurisprudence actuelle de la BGH dans le cadre du scandale du diesel. Les juges luxembourgeois avaient nettement abaissé les seuils pour les demandes de dommages et intérêts - et contraint le sénat du diesel à Karlsruhe à faire un pas vers les consommateurs allemands. Depuis le jugement de juin, ces derniers peuvent espérer obtenir un dédommagement si leurs voitures sont équipées de dispositifs illégaux de réduction des émissions.

L'association allemande des consommateurs (Verbraucherzentrale Bundesverband) avait déposé en 2021 une plainte en justice dans le cadre du scandale du diesel. En substance, l'association accuse le constructeur automobile de Stuttgart d'avoir sciemment manipulé les valeurs des gaz d'échappement et veut obtenir des dommages et intérêts pour les clients concernés. Si les plus de 2800 propriétaires de voitures qui se sont associés à l'action en justice se voyaient reconnaître un droit à des dommages et intérêts, ils devraient encore les faire valoir eux-mêmes./jwe/DP/nas