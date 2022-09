Le vent du changement déplace la puissance économique de l'Allemagne vers le nord

Par Thomas Escritt et Andreas Rinke

BERLIN (Reuters) - Le nord de l'Allemagne, humide et balayé par les vents, a longtemps manqué de l'attrait économique du sud industriel, mais la transition verte et une crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine sont en train de modifier l'équilibre.

Lorsque Northvolt a cherché un site allemand pour construire sa première usine de batteries en dehors de la Suède, elle n'a pas choisi le cœur industriel du sud, mais plutôt la côte venteuse de la mer du Nord, où l'industrie éolienne a décollé.

"La fabrication de batteries est extrêmement gourmande en énergie", explique Jesper Wigardt, responsable des affaires publiques de Northvolt. "Si vous regardez cette partie de l'Allemagne, elle est intéressante en termes d'énergie, mais aussi de type d'énergie dans le réseau."

La décision de Northvolt a été annoncée le 15 mars, au moment même où une crise énergétique se développait, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors que l'Occident a renforcé les sanctions à l'encontre de Moscou, la Russie a régulièrement réduit les livraisons de gaz par gazoduc à l'Europe.

"En réalité, nous n'avons jamais obtenu de gaz bon marché de la Russie", a déclaré la ministre des affaires étrangères Annalena Baerbock. "Nous avons payé chaque mètre cube de gaz russe deux ou trois fois plus cher en termes de coûts pour notre sécurité nationale."

L'Allemagne, qui dépendait fortement du gaz russe dans le passé, fait la course pour se sevrer des approvisionnements russes. La côte nord sera au cœur de ces efforts, à la fois pour produire plus d'énergie renouvelable et pour importer du gaz comme combustible dans la transition vers l'abandon de l'énergie nucléaire et des centrales au charbon très polluantes.

Deux terminaux flottants destinés à recevoir du gaz naturel liquéfié (GNL) seront mis en service sur la côte de la mer du Nord d'ici quelques mois, des palliatifs jusqu'à ce que des terminaux permanents y soient construits.

Les États septentrionaux de Basse-Saxe, du Schleswig-Holstein et du Mecklembourg-Poméranie occidentale produisent déjà la moitié des 64 gigawatts (GW) d'énergie éolienne de l'Allemagne, aujourd'hui essentiellement terrestre. Mais ces États côtiers joueront un rôle encore plus important lorsque l'Allemagne portera la production d'énergie éolienne en mer à 70 GW d'ici 2040, contre 7,7 GW actuellement.

Le sud, qui a alimenté la renaissance économique de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et qui abrite des géants industriels comme BMW et Siemens en Bavière et Mercedes dans le Bade-Wurtemberg, est désormais confronté à un rival dans le nord.

Le classement de la prospérité des districts allemands de l'Institut IW ;

UNE "LUTTE SILENCIEUSE POUR LE POUVOIR".

Il s'agit d'un changement de cap dans la lutte traditionnelle de l'Allemagne entre l'Ouest riche et l'Est post-communiste plus pauvre.

"Il y a une énorme et silencieuse lutte de pouvoir en cours entre le nord et le sud", a déclaré le premier ministre d'un État allemand, qui a demandé à ne pas être identifié.

Et le nord gagne du terrain.

Tesla a ouvert une usine dans l'État septentrional de Brandebourg en mars, tandis que Volkswagen - le seul constructeur automobile allemand basé dans le nord - construit une nouvelle usine de batteries pour équiper ses véhicules électriques en Basse-Saxe.

Toujours en Basse-Saxe, la société belge Tree Energy Solutions (TES) prévoit de construire une usine pour produire de l'hydrogène, d'abord à partir du méthane généré par les déchets alimentaires et autres, puis en séparant l'eau par électrolyse alimentée par le vent en mer.

Bien que les districts les plus prospères d'Allemagne restent dans le sud, ceux qui se développent le plus rapidement se trouvent dans le nord et l'ouest, selon l'institut de recherche économique IW qui classe les 400 districts du pays sur la base de facteurs allant des déclarations fiscales à la part de travailleurs qualifiés.

"Après des décennies de domination d'abord par l'ouest puis par le sud, c'est maintenant le nord qui se lance", a déclaré Hanno Kempermann de l'IW.

La crise de l'électricité pourrait contribuer à faire pencher la balance. L'Allemagne doit déjà construire davantage d'interconnexions à haute tension entre le nord et le sud, une exigence qui deviendra de plus en plus pressante à mesure que davantage d'énergie renouvelable sera produite dans le nord.

Le premier ministre bavarois Markus Soeder, dont l'État abrite certains des leaders industriels allemands, a déclaré à plusieurs reprises que le gouvernement fédéral n'en faisait pas assez pour protéger l'économie de la Bavière et a demandé que les trois dernières centrales nucléaires allemandes soient maintenues en activité afin que l'industrie ne souffre pas.

Le gouvernement fédéral de Berlin affirme que M. Soeder a été lent à développer l'énergie éolienne dans son propre État.

Le gouvernement avait pour objectif de fermer ses dernières centrales électriques d'ici la fin de l'année 2022, mais il a modifié son plan pour maintenir deux d'entre elles en activité au printemps. Il vise toujours à sortir de l'énergie nucléaire après cela.

Avec la diminution de l'approvisionnement en gaz russe, l'Allemagne en est déjà à la deuxième phase d'un plan d'urgence énergétique en trois étapes. La troisième étape consisterait à rationner l'électricité pour l'industrie.

Ce mois-ci, Soeder a lancé un appel à Manuela Schwesig, première ministre du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale dans le nord, l'un des États les plus pauvres d'Allemagne, proposant les services d'employés de l'État bavarois pour aider à accélérer la construction d'un terminal GNL afin d'atténuer la crise de l'électricité qui pourrait frapper l'industrie bavaroise.

Un fonctionnaire du gouvernement bavarois a déclaré : "Soeder a visité Schwesig parce qu'il y a un intérêt commun à faire passer le gaz du nord au sud."

Classement de la prospérité des districts allemands par l'Institut IW - taux de croissance