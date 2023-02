Les constructeurs automobiles demandent un déploiement plus rapide de l'infrastructure de recharge

BERLIN (dpa-AFX) - Après l'interdiction par l'UE des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, les constructeurs automobiles allemands demandent un développement plus rapide du réseau de recharge pour les voitures électriques. "Pour accélérer le changement, nous devons nous assurer que le développement de l'infrastructure de recharge suit le rythme. La politique est également sollicitée", a déclaré Ola Källenius , le patron de Mercedes, au journal Bild am Sonntag. Mercedes souhaite également mettre en place un réseau mondial de stations de recharge rapide. Le président de VW, Oliver Blume, a lui aussi demandé plus de rapidité : "La mise en place de l'infrastructure de recharge est une tâche commune de l'économie, du gouvernement fédéral et des communes. Au total, nous voulons atteindre au sein du groupe, par le biais de nombreuses coopérations, environ 18 000 points de charge rapide en Europe et environ 45 000 dans le monde en 2025".

"L'avenir de la voiture est électrique", a déclaré Källenius au journal. Selon lui, cela ne se fera pas tout seul, mais implique une gigantesque transformation industrielle. Selon le président de VW, M. Blume, le groupe Volkswagen mise lui aussi entièrement sur l'électromobilité. La transformation a besoin de rapidité et d'engagement /hgo/DP/ngu.