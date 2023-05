Les experts du secteur : les constructeurs automobiles chinois comblent le vide en Russie

MUNICH (dpa-AFX) - Les constructeurs automobiles chinois ont conquis le marché automobile russe, selon le cabinet de conseil Inovev. Après le retrait des constructeurs automobiles européens, américains, japonais et coréens, ils détiendraient déjà une part de marché de 42% au premier trimestre de cette année. "Ils progressent même en termes de nombre d'unités sur un marché beaucoup plus petit", a fait savoir Inovev.

Selon les experts du secteur, le marché russe s'est effondré après le début de la guerre en Ukraine, passant d'une moyenne de 140 000 véhicules vendus par mois à environ 40 000 véhicules par mois. "L'effondrement du marché est principalement dû à l'exode des constructeurs automobiles européens, américains, japonais puis coréens".

Les constructeurs automobiles russes auraient plutôt bien résisté malgré les sanctions économiques. Mais le volume des ventes des constructeurs chinois (42%) est désormais aussi important que celui de la marque automobile russe la plus populaire, Avtovaz : selon Inovev, ils ont vendu 64 432 voitures et véhicules utilitaires légers au premier trimestre de cette année, contre 24 734 au premier trimestre 2022 et 18 981 au premier trimestre 2021./rol/DP/zb