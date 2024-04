Les travailleurs d'une usine Mercedes Benz à Vance, en Alabama, ont déposé une demande auprès des autorités de régulation américaines afin d'organiser une élection pour rejoindre le syndicat United Auto Workers, a déclaré le syndicat vendredi.

L'usine de SUV est la deuxième à déposer une demande d'élection auprès du National Labor Relations Board (NLRB) au cours des dernières semaines. Reuters a précédemment rapporté que les travailleurs de Mercedes en Alabama allaient déposer une demande d'élection auprès du NLRB dès cette semaine.

Le NLRB a déclaré qu'il prévoyait une audience le 15 avril, à moins que les parties ne se mettent d'accord sur un calendrier électoral.

L'UAW a déclaré qu'une "supermajorité" de 5 200 travailleurs Mercedes éligibles de l'usine et d'une usine voisine à Woodstock, en Alabama, ont signé des cartes d'adhésion au syndicat. L'UAW espère un vote au début du mois de mai.

Un porte-parole de Mercedes-Benz a déclaré que le constructeur automobile respectait le droit des employés à "choisir de se syndiquer ou non et nous sommes impatients de participer au processus électoral afin de garantir" que les travailleurs aient accès aux informations nécessaires pour faire un choix éclairé.

Ces élections interviennent après des mois d'efforts de syndicalisation dans plus d'une douzaine de constructeurs automobiles non syndiqués appartenant à des entreprises étrangères telles que Hyundai Motor et Toyota Motor, ainsi qu'à des fabricants de véhicules électriques tels que Tesla et Rivian.

Après avoir obtenu des contrats records pour les trois constructeurs de Detroit - General Motors, Ford et Stellantis - le président de l'UAW, Shawn Fain, s'est engagé à atteindre un objectif pour lequel le groupe syndical a échoué à plusieurs reprises au cours des dernières décennies : accueillir un nouveau constructeur automobile dans ses rangs syndiqués.

Les derniers efforts de l'UAW interviennent à un moment où elle a un allié à la Maison Blanche. Le président Joe Biden, qui s'est joint l'automne dernier à un piquet de grève de l'UAW dans le Michigan - un État clé pour les élections de cet automne - a soutenu les efforts de l'UAW pour syndiquer les constructeurs automobiles non syndiqués.

À Chattanooga, dans le Tennessee, les travailleurs de l'usine Volkswagen ont été les premiers à demander un vote de l'UAW, qui devrait être finalisé d'ici le 19 avril. Les organisateurs de l'UAW ont perdu deux fois un vote dans cette usine, manquant de peu la majorité en 2014 et en 2019. Des tentatives ont également échoué dans des usines appartenant au constructeur automobile japonais Nissan.

Les responsables syndicaux ont affirmé dans des déclarations aux régulateurs fédéraux que certains constructeurs automobiles exerçaient des représailles à l'encontre des travailleurs ou entravaient leurs tentatives de syndicalisation. Mercredi, le groupe syndical a porté plainte contre Mercedes pour violation de la nouvelle loi allemande sur les pratiques de la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui interdit aux entreprises allemandes d'ignorer les droits des travailleurs à former des syndicats.

L'entreprise a répondu à certaines des accusations du syndicat en affirmant qu'elles étaient inexactes. Elle a également déclaré qu'elle reconnaissait le droit de ses employés à se syndiquer. (Reportage de Nora Eckert et David Shepardson ; rédaction de Ben Klayman et David Gregorio)