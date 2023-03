Les ventes de voitures dans l'UE continuent de se redresser

BRUXELLES (dpa-AFX) - Les ventes de voitures continuent de se remettre des problèmes de chaîne d'approvisionnement dans l'Union européenne. En février, le nombre de voitures particulières neuves immatriculées a augmenté de 11,5 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 802 763 unités, a annoncé mardi à Bruxelles l'Acea, l'association européenne du secteur. Il en résulte une hausse de 11,4 pour cent sur les deux premiers mois de l'année, à près de 1,6 million d'unités. Toutefois, la pénurie de semi-conducteurs a fortement affecté les ventes de voitures au début de l'année 2022, ce qui rend les chiffres comparatifs d'autant plus faibles.

Sur les quatre marchés clés, l'association a enregistré en février une augmentation des nouvelles immatriculations, notamment en Espagne (plus 19,2 pour cent), en Italie (plus 17,4 pour cent) et en France (plus 9,4 pour cent). En Allemagne, les constructeurs automobiles ont vendu 2,8 % de voitures en plus.

Dans l'ensemble de l'UE, les voitures à essence représentent la plus grande partie des nouvelles immatriculations, soit plus d'un tiers. Les véhicules électriques hybrides, qui représentent un bon quart de toutes les voitures, occupent désormais la deuxième place. Dans l'ensemble, les véhicules à motorisation alternative ont suscité un grand intérêt. Les voitures diesel neuves ne représentent plus que 15 % des ventes /ngu/jha/.