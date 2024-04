ESSEN (dpa-AFX) - Des voitures de collection polies à souhait pour plusieurs millions d'euros et d'anciennes voitures à valeur sentimentale pour moins de 10 000 euros - le Techno Classica, l'un des plus importants salons de voitures de collection au monde, a ouvert ses portes mercredi à Essen. Jusqu'à dimanche, plus de 2700 voitures de collection seront exposées - des modèles haut de gamme comme l'ancienne Rolls-Royce de la famille royale néerlandaise à la Golf 1 des années 1970 avec un moteur à essence de 70 ch.

La Golf fête son 50e anniversaire, a déclaré le porte-parole de la communauté d'intérêts Golf 1, Joachim Quednau. De nombreux véhicules, notamment les anciennes Golf Cabriolet, sont encore sur les routes. Les anciennes Golf 1 GTI légendaires de 110 ch ont vu leur valeur augmenter considérablement au cours des dernières années et se vendent désormais, en bon état, aux alentours de 30 000 euros.

Les propriétaires peuvent demander une immatriculation en tant que voiture de collection avec plaque H pour les voitures de plus de 30 ans. Environ 870 000 voitures circulent en Allemagne avec des plaques H, a déclaré Ekkehard Pott de l'association fédérale Oldtimer-Youngtimer Deuvet. On estime que 100 000 véhicules changent de propriétaire chaque année en Allemagne.

Les prix élevés à six ou sept chiffres pour des Ferrari, des Porsche ou des Mercedes rares sont des "exceptions" absolues, a souligné Pott. La valeur moyenne des véhicules de l'association se situe entre 12 500 et 14 000 euros. Pour l'acheteur normal de voitures anciennes et de youngtimers, d'autres points comptent, comme le souvenir des véhicules de sa jeunesse et un bon approvisionnement en pièces de rechange.

Dans l'ensemble, le marché des voitures anciennes s'est calmé, a constaté la célèbre société d'évaluation "Classic -Analytics" de Bochum. "La stabilité est revenue sur le marché de la collection et les résultats montrent une nature moins spéculative". Les majorations de prix annuelles moyennes sont passées de 15 pour cent l'année dernière à 10 pour cent, ce qui indique un "retour à la rationalité".

De nombreuses voitures anciennes ne voient que rarement la lumière du jour, et si c'est le cas, c'est surtout les jours d'été sans pluie : selon le porte-parole de l'association, M. Pott, le kilométrage moyen des véhicules du Deuvet est de 1100 à 1300 kilomètres par an./rs/DP/men