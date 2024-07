FLENSBURG (dpa-AFX) - Les routes allemandes sont de moins en moins colorées. Au premier semestre, le blanc, le noir et le gris - y compris l'argent - ont représenté près de quatre cinquièmes des nouvelles immatriculations de voitures en Allemagne. C'est ce qui ressort d'une analyse des chiffres de l'Office fédéral allemand des véhicules à moteur réalisée par la dpa. La tendance se poursuit depuis longtemps : en 2019, la part incolore était encore d'un peu plus des trois quarts au premier semestre, mais elle a augmenté chaque année depuis.

La teinte dominante est le gris, qui inclut l'argent dans les statistiques, avec 33,1 %. Depuis 2019, sa part a augmenté de près de trois points de pourcentage, et même de six depuis 2014. Il est suivi par le noir avec 26,5 %. Il a certes progressé ces derniers temps, mais par rapport à 2014, il affiche une baisse de près de deux points de pourcentage. A l'époque, le noir était encore numéro un. Le blanc arrive en troisième position avec 20,1 %, les variations étant plutôt faibles au fil des ans.

Le bleu et le rouge sont loin derrière

Les couleurs classiques sont loin derrière. Aucune n'atteint un pourcentage à deux chiffres. Ainsi, 8,7% des nouvelles immatriculations au premier semestre étaient bleues, contre 10,6% il y a trois ans. Le rouge représente 4,8 % - là aussi, la tendance est à la baisse. En revanche, le vert - actuellement à la sixième place avec 2,9% - peut s'améliorer considérablement. Il y a cinq ans, il n'était qu'à 1 %. En revanche, la couleur marron a largement disparu. Il y a dix ans, elle représentait encore 6% des nouvelles immatriculations, contre 0,5% aujourd'hui.

Si l'on considère les marques automobiles qui représentent au moins un pour cent des nouvelles immatriculations, Seat est la moins colorée. 89,5 pour cent de toutes les nouvelles immatriculations de la filiale espagnole de VW au premier semestre étaient noires, grises/argentées ou blanches. Mercedes et VW suivent avec respectivement 86,8 et 84,5 %. Le plus gris - argent compris - est Nissan avec 43,4 pour cent de voitures de cette couleur, le plus noir est Mercedes avec 37,8 pour cent - d'un cheveu devant Volvo. Le blanc est la couleur tendance actuelle chez Tesla, avec 46,5 % des nouvelles immatriculations de la marque.

Dacia est la plus verte

En revanche, il est difficile de savoir qui est le plus coloré. Certes, Fiat a le pourcentage le plus bas de couleurs non colorées (54,2 %), mais la marque italienne compte près de 27 % de nouvelles immatriculations dont la couleur est classée dans la catégorie "autre" et ne peut donc pas être classée. Il n'est donc pas possible de tirer une conclusion fiable. Si l'on exclut Fiat, Mazda et Mitsubishi sont encore les plus colorées, mais même chez elles, les couleurs non colorées dominent avec plus de 60%. Mais ce sont tout de même les deux marques les plus rouges, avec 19,6 % (Mitsubishi) et 18,8 % (Mazda). En bleu, Hyundai et Peugeot se partagent la première place avec 14,1 % et la marque la plus verte par couleur est Dacia avec 14,2 %.

Même pour les marques que l'on associe clairement à certaines couleurs, les statistiques d'immatriculation parlent parfois un autre langage. Le rouge Ferrari est peut-être une expression consacrée, mais le noir est devenu la couleur la plus fréquente des nouvelles immatriculations de la marque de voitures de sport.