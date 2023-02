Mercedes-Benz : 1er modèle hybride rechargeable avec Maybach

Mercedes-Benz annonce aujourd'hui le lancement du premier modèle hybride rechargeable de Mercedes-Maybach, soit la Mercedes‑Maybach S 580 e, un modèle qui ' marque le début d'une nouvelle ère pour la marque '.



Avec une autonomie électrique allant jusqu'à 100 kilomètres (WLTP) et une puissance électrique de 110 kW/150 ch, cette berline de luxe peut se déplacer localement sans émission de CO2, aussi bien en ville que sur les trajets interurbains.



La Mercedes‑Maybach S 580 e sera initialement disponible en Chine avant de se diriger vers la Thaïlande, l'Europe et d'autres pays.



'Avec notre premier modèle hybride rechargeable, nous combinons l'expérience de luxe typique de Maybach avec une conduite locale sans émissions en mode conduite électrique', a commenté Daniel Lescow, directeur de Mercedes‑Maybach chez Mercedes‑Benz Group AG.



Le responsable annonce par ailleurs un premier modèle 100% électrique avant la fin de l'année.



