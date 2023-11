Mercedes-Benz : 2e du championnat des constructeurs de F1

L'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1Team a terminé à la 2e place du championnat des constructeurs de Formule 1.



Lors de la dernière course de la saison, disputée ce week-end sur la piste d'Abu Dhabi, les 3e et 9e places de George Russell et Lewis Hamilton ont permis à l'équipe de conserver de justesse la 2nde place du championnat, juste devant Ferrari et loin derrière les intouchables Red-Bull, sacrées depuis déjà plusieurs courses.



'C'est bien de terminer la saison devant Ferrari, mais nous ne nous faisons pas d'illusion sur le fait que l'écart est grand [avec Red Bull] et toute l'équipe est concentrée sur la réduction de cet écart. Nous allons travailler dur avant la saison prochaine et faire de notre mieux pour y parvenir', a commenté Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie de piste.



