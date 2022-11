Mercedes-Benz Group : émission obligataire de 68 ME en Chine

Mercedes-Benz fait savoir que sa division International Finance B.V. a émis avec succès son premier Green Panda Bond le 24 novembre 2022 d'une taille de 500 millions de RMB (soit environ 68 millions d'euros), d'une durée de deux ans et d'un taux de coupon de 2,9 % sur le marché obligataire interbancaire chinois.



L'obligation, qui a été sursouscrite 3,1 fois, est garantie par Mercedes-Benz Group AG.



Le constructeur allemand précise qu'il s'agit de son premier Green Bond en dehors du marché européen et qu'il est le premier constructeur automobile à émettre un Green Panda Bond en Chine.



'Cela montre notre ambition d'étendre davantage notre stratégie de financement durable à nos régions de croissance importantes à travers le monde', résume Steffen Hoffmann, responsable de la trésorerie et des relations avec les investisseurs de Mercedes-Benz Group AG.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.