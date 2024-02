MERCEDES-BENZ : HSBC rehausse son objectif de cours

HSBC a maintenu lundi sa recommandation d'achat sur Mercedes-Benz, assortie d'un objectif de cours revu en hausse de 82 à 85 euros, estimant que la dernière publication du groupe lui avait apporté les éclaircissements qu'il souhaitait.



Le courtier rappelle que le constructeur automobile a reconnu s'attendre à un exercice 2024 'difficile', mais estime que le lancement d'un séduisant programme de rachat d'actions traduit sa confiance dans une optique de long terme.



Le broker ajoute que la présentation d'objectifs 'plus réalistes' en matière d'électrification, due au ralentissement de la demande, est par ailleurs de bon augure en vue des futures marges bénéficiaires de l'entreprise.



