Le groupe a vendu 568 400 (-6%) voitures et camionnettes au cours du premier trimestre 2024.



Les ventes de Mercedes-Benz Cars ont atteint 463 000 unités (-8%) au premier trimestre, avec des résultats solides dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie.



Mercedes-Benz Cars a vu ses ventes augmenter aux États-Unis (+3%) et a enregistré de solides performances en Europe, notamment au Royaume-Uni (+43%) et en France (+35%), tandis que les ventes en Asie ont été pénalisées par des changements de modèles et des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement.



La demande de véhicules hybrides rechargeables a entraîné une hausse des ventes de 6 % au cours des trois premiers mois, tandis que les ventes mondiales de véhicules électriques à batterie (BEV) de Mercedes-Benz Cars ont atteint 47 500 unités (-8 %) au premier trimestre.



Au total, les véhicules électriques ont représenté 10 % des ventes totales de voitures Mercedes-Benz au premier trimestre et 19 % si l'on inclut les véhicules hybrides rechargeables.



