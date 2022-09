Mercedes-Benz : accélère sa transformation électrique

Mercedes-Benz Vans adapte ses installations de production européennes pour atteindre le leadership en matière de mobilité électrique.



La disponibilité imminente de variantes électriques dans le segment des petits fourgons signifie qu'il y aura bientôt des options électriques dans toute la gamme de produits Mercedes-Benz Vans.



D'ici le milieu de la décennie, tous les fourgons nouvellement introduits par Mercedes-Benz seront exclusivement électriques.



L'entreprise adapte donc son réseau de production en Europe renforçant ainsi sa position sur le marché et garantissant les perspectives à long terme de ses installations allemandes.



' Nous voulons conserver notre position. Pour y parvenir, nous alignons notre réseau de production européen. L'intégration à ce réseau d'une toute nouvelle installation de production nous aidera à garantir la compétitivité à long terme et à permettre la transition des fourgons Mercedes-Benz vers l'ère électrique ', déclare Mathias Geisen, directeur de Mercedes-Benz Vans.



