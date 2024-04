Le ministère américain de la justice a clos son enquête sur le scandale des émissions diesel de Mercedes-Benz et le constructeur automobile ne fait plus l'objet de poursuites, a déclaré l'entreprise samedi.

Mercedes-Benz a pleinement coopéré avec le DOJ, a déclaré Renata Jungo Bruengger, membre du conseil d'administration pour l'intégrité, la gouvernance et le développement durable chez Mercedes, dans un communiqué envoyé par courriel.

"Avec la décision du DOJ, nous franchissons une nouvelle étape importante vers la sécurité juridique dans le cadre des diverses procédures relatives au diesel", a-t-elle déclaré, confirmant un rapport antérieur du journal allemand Handelsblatt sur la décision du DOJ.

En 2016, le ministère américain de la Justice a demandé à Mercedes-Benz de mener une enquête interne sur une éventuelle manipulation des valeurs d'émissions des véhicules diesel.

Le constructeur automobile a été accusé de tromper les consommateurs avec de fausses représentations de ses véhicules BlueTEC, qu'il a commercialisés comme "le diesel le plus propre et le plus avancé du monde". (Reportage d'Ilona Wissenbach et de Kerstin Dorr, rédaction de Maria Martinez, édition de Clelia Oziel)