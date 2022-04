Mercedes Benz dévoile son centre de développement informatique de 200 M

Mercedes-Benz a inauguré vendredi un nouveau centre de logiciels de 200 millions d'euros à Sindelfingen, son dernier investissement en date pour renforcer ses capacités logicielles internes alors qu'elle s'efforce de commercialiser son propre système d'exploitation MB.OS d'ici 2024. Environ 750 des 3 000 nouveaux employés que le constructeur de voitures de luxe prévoit d'engager au niveau mondial pour développer le système d'exploitation ont été embauchés à Sindelfingen, pour travailler sur des fonctionnalités allant du divertissement embarqué à la conduite autonome.

Le centre s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de Mercedes-Benz visant à rationaliser sa stratégie en matière de logiciels, en passant d'une approche disparate faisant appel à des technologies provenant d'un large éventail de fournisseurs, à la maîtrise de l'essentiel de son offre logicielle. "Nous prenons la responsabilité de l'architecture et de l'intégration des logiciels - c'est notre principal objectif", a déclaré Magnus Oestberg, directeur des logiciels, lors d'une table ronde. "Nous ne faisons pas tout nous-mêmes - nous accordons de la valeur aux partenariats, mais bien sûr, les parties qui sont les plus importantes pour nous, nous les faisons en interne."

L'un de ces partenariats concerne le spécialiste américain de l'infographie Nvidia, avec qui Mercedes-Benz a conclu un accord en 2020 pour développer des fonctions d'assistance et de conduite autonome qui feront partie du système MB.OS lancé dans deux ans. Le constructeur automobile est à 600 postes non pourvus d'atteindre son objectif d'une équipe mondiale de 10 000 ingénieurs logiciels à Berlin, en Chine, en Inde, en Israël, au Japon et aux États-Unis.

"Le profil d'un ingénieur logiciel est très recherché - la demande est considérablement plus élevée que l'offre", a déclaré Markus Schaefer, directeur de la technologie.

Dans une enquête menée par l'institut de recherche Capgemini auprès de 572 cadres du secteur automobile, 97 % ont déclaré que quatre travailleurs internes sur dix devront avoir des compétences en logiciels d'ici cinq ans, qu'il s'agisse d'architectes informatiques, de professionnels de la gestion du cloud ou d'experts en cybersécurité.