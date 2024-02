Mercedes-Benz : le nouveau eSprinter lancé sur le marché

Mercedes-Benz annonce qu'après sa lancée sur le marché nord-américain, le nouvel eSprinter est désormais disponible en Europe.



En plus d'une efficacité optimisée, le nouveau eSprinter offre à ses clients 'une multitude d'innovations techniques qui rendent la conduite plus pratique et une multitude de cas d'utilisation commerciale plus durables', assure la firme à l'étoile.



Le constructeur précise que les clients ont le choix entre deux styles et longueurs de carrosserie ainsi que trois tailles de batterie différentes.



Le nouvel eSprinter sera initialement disponible sous forme de fourgon long et à toit surélevé aux États-Unis et au Canada avec une batterie de 113 kilowattheures (kWh) (capacité utilisable), tandis que les marchés européens recevront une batterie de 56 kWh ainsi que de 81 kWh.



