Mercedes-Benz : maintient son soutien à l'électro-mobilité

Le 02 janvier 2024 à 12:44

Alors que gouvernement fédéral allemand a décidé de mettre fin au bonus environnemental pour les véhicules entièrement électriques (BEV), Mercedes fait savoir qu'il continuera à payer la part constructeur ainsi que l'ancienne part de l'État du bonus environnemental pour toutes les nouvelles commandes commandées, enregistrées et livrées avant le 31 janvier 2024.



Pour les commandes passées avant le 31 janvier 2024 mais dont la livraison interviendra après le 1er février, Mercedes-Benz prendra en charge la part constructeur uniquement.



De cette manière, le constructeur compte assurer l'implantation de l'électromobilité même après que le financement public ne soit plus disponible et continue ainsi d'inciter ses clients à s'appuyer sur cette technologie prometteuse.



La question de savoir si d'autres mesures seront prises par Mercedes-Benz est actuellement à l'étude.



