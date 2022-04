Mercedes-Benz met 5 600 travailleurs en vacances au Brésil en raison d'une pénurie de copeaux.

L'arrêt de production aura lieu du 18 avril au 3 mai et concerne 5 000 employés de l'usine de Sao Bernardo do Campo et 600 de l'usine de Juiz de Fora, situées respectivement dans les États brésiliens de Sao Paulo et de Minas Gerais.

Mercedes a déclaré qu'elle ajustait sa production de camions, de cabines de camions, de châssis d'autobus et d'autres pièces automobiles en raison de la crise mondiale de l'approvisionnement en semi-conducteurs.

L'entreprise avait déjà mis environ 1 200 travailleurs en congé collectif payé en mars en raison des pénuries de la chaîne d'approvisionnement, selon le syndicat des métallurgistes de la région de Sao Bernardo do Campo.