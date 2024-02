MERCEDES-BENZ : objectif de cours réhaussé chez Oddo BHF

Oddo BHF maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Mercedes-Benz avec un objectif de cours nettement relevé de 50 à 60 euros.



Après les résultats trimestriels 'mitigés' annoncés hier, Oddo BHF estime que le management n'a m pas particulièrement rassuré sur l'érosion des fondamentaux, 'au contraire'.



Cependant, la bonne nouvelle était au niveau de l'allocation de capital, avec l'annonce d'un nouveau plan de rachats d'actions avec des retours de valeur à l'actionnaire 'généreux'.



Le constructeur a annoncé un nouveau plan de rachat d'action de 3 MdE, largement attendu compte tenu de la situation financière saine (32 MdE à fin 2023) et des annonces similaires dans le secteur (Stellantis, GM notamment).



Ainsi 'la nouvelle politique de retour de valeur à l'actionnaire devrait garantir un rendement total (dividende + rachats) de ~9 MdsE pendant au moins quelques années sauf détérioration majeure, soit un rendement de ~12% sur le cours actuel.





