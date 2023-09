Mercedes-Benz : permet le payement digital dans sa voiture

Mercedes-Benz s'est associé à Mastercard pour permettre le paiement à la pompe à essence par empreinte digitale directement dans la voiture. Le payement par empreinte digitale est directement réalisé dans la voiture avec Mercedes pay+.



Les clients auront la possibilité d'utiliser un capteur d'empreintes digitales dans leur voiture pour effectuer des paiements numériques sécurisés dans plus de 3 600 stations-service en Allemagne.



Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile au monde à intégrer dans ses véhicules la technologie Mastercard Secure Card on File for Commerce Platforms pour les paiements en ligne.



'Avec Mercedes pay+, nous facilitons la vie quotidienne de nos clients. Désormais, ils peuvent payer leur carburant directement depuis leur voiture grâce à leur empreinte digitale - de manière simple, sûre et pratique. Nous sommes pionniers dans le paiement natif en voiture et travaillons déjà à l'intégration d'autres services,' a déclaré Franz Reiner, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Mobility AG.



