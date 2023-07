Berlin (awp/afp) - Mercedes-Benz a annoncé jeudi avoir enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net en forte hausse. La performance du constructeur allemand a été portée par ses ventes de véhicules les plus hauts de gamme et ses camionnettes, lui permettant de relever ses prévisions annuelles.

Le bénéfice net du constructeur automobile de Stuttgart a gagné 14% sur un an, à 3,6 milliards d'euros, "soutenu par de fortes hausses des voitures haut de gamme et des camionnettes premium", a-t-il indiqué dans un communiqué. Dans le détail, les ventes de véhicules de luxe Maybach et G-Class ont grimpé respectivement de 39% et de 29% au second trimestre, tandis que celles des vans Mercedes ont progressé de 19%.

Les ventes ont été particulièrement "stimulées par une demande solide aux Etats-Unis et en Allemagne", a détaillé le groupe, qui enregistre un chiffre d'affaires également en hausse de 5%, à 38,2 milliards d'euros. Ces bons résultats permettent au groupe de relever ses prévisions pour l'année qui profitera également "de l'amélioration notable des chaînes d'approvisionnement" et des "prix de l'énergie à un niveau significativement plus faible que l'an dernier".

Pour l'ensemble de 2023, Mercedes-Benz s'attend à une rentabilité des ventes comprise entre 13% et 15%, soit davantage que ce qu'il escomptait jusqu'ici (11% à 13%). Il table par ailleurs sur un bénéfice d'exploitation (EBIT) "au même niveau" qu'en 2022, et non plus "en légère baisse", comme précédemment. Au second trimestre, cette indicateur a connu une hausse de 8%.

"Cette solide performance financière est le résultat de notre stratégie disciplinée et d'un environnement dynamique", s'est félicité Ola Kaellenius, le directeur général de l'entreprise. Le segment stratégique des véhicules électriques connaît lui aussi une boom, avec un quasi doublement de ses ventes au deuxième trimestre, en hausse de 96% sur un an, selon le groupe.

Comme l'ensemble des constructeurs allemand, Mercedes-Benz est lancé depuis plusieurs mois dans une course tous azimuts vers la mobilité électrique. Mercedes compte atteindre l'objectif de "100% des ventes en électrique en 2030, là où les conditions de marché le permettent".

Actuellement, la part des véhicules électriques et hybrides dans l'ensemble des ventes du groupe reste toutefois modeste, à seulement 11%, selon les chiffres publiés jeudi.

