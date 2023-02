Mercedes-Benz poursuit sa tendance à la hausse avec un plus haut depuis un an

FRANCFORT (dpa-AFX) - Mercedes-Benz a incité les investisseurs à acheter des actions vendredi, notamment grâce à ses perspectives pour 2023. Le titre du constructeur automobile a atteint dans la matinée son plus haut niveau depuis près d'un an. Avec une hausse de 3,3 pour cent à environ 75 euros, ils ont été la valeur la plus forte du Dax relativement faible.

Depuis le début de l'année, le cours a progressé de 22% et de près de la moitié depuis le plus bas intermédiaire de mi-octobre, qui marque le début de la tendance à la hausse. Fin octobre, Mercedes-Benz avait déjà convaincu les investisseurs avec des chiffres trimestriels et des perspectives de résultats revues à la hausse.

L'analyste Jose Asumendi de JPMorgan a fait remarquer que l'objectif de marge pour l'activité automobile en 2023 reflétait avant tout le pouvoir de fixation des prix de la marque de Stuttgart. Cela pourrait permettre à l'entreprise d'atteindre le haut de la fourchette d'objectifs mentionnée. Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation (Ebit) du quatrième trimestre sont meilleurs que prévu.

L'analyste Patrick Hummel d'UBS ne voit pas dans le fait que Mercedes ne prévoit qu'une stagnation de la croissance des volumes pour 2023 un malus, mais plutôt l'indication d'une discipline tarifaire toujours aussi forte. Selon lui, cela devrait être bien accueilli par le marché.

La veille de la présentation des chiffres, Mercedes-Benz avait déjà annoncé à ses actionnaires un rachat d'actions d'un montant de plusieurs milliards, et avec le dividende régulier, l'entreprise a également légèrement dépassé les attentes des experts. Avec les distributions annoncées, le groupe se montre comme l'entreprise la plus compétitive et la plus favorable aux investisseurs dans le segment des voitures de luxe, selon l'expert Asumendi. Le dividende et les rachats d'actions démontrent la confiance de la direction dans son modèle économique /ajx/ag/jha/.