Mercedes-Benz profite de la hausse du prix de vente des voitures

Francfort (awp/afp) - Le constructeur allemand Mercedes-Benz a enregistré en 2021 un bond de 123% de son bénéfice d'exploitation ajusté, profitant d'une hausse du prix moyen de ses voitures qui a compensé un recul global de 5% des ventes.

Le bénéfice net a lui progressé de 480% à 23,4 milliards d'euros (24,3 milliards de francs suisses), mais la comparaison d'une année sur l'autre est faussée par le fait qu'il intègre un effet comptable positif de 9,2 milliards d'euros lié à l'introduction en Bourse de la branche poids-lourds du groupe.

Reflétant la hausse de la rentabilité du groupe, la marge ajustée de sa branche automobile "Cars and Vans" a atteint 12,7% avec des ventes moyennes de 49'800 euros par véhicules, soit 26% de plus sur un an.

Défiant la tendance à la baisse des ventes, les modèles haut-de-gamme se sont vendus en nombre record.

Le groupe, qui était coté jusqu'à fin janvier sous le nom Daimler, vise pour l'année en cours une "légère hausse" du chiffre d'affaires, ressorti à 168 milliards d'euros en 2021, et du nombre de voitures vendues, avec une rentabilité attendue entre 11,5% et 13% pour l'activité "Cars".

Le bénéfice d'exploitation devrait atteindre "le niveau" de 2021, dit Mercedes-Benz.

Pionnier centenaire de l'automobile, le groupe s'est officiellement renommé le 1er février, ultime étape de sa mue après la mise en Bourse de sa filiale poids-lourds en vue de se concentrer sur les berlines de luxe.

Le constructeur veut se concentrer en 2022 notamment sur le "développement de l'offensive électrique" après une hausse de ces ventes de 64% l'année dernière, explique le patron, Ola Källenius, dans un communiqué.

"Les problèmes de livraison en raison du manque de semi-conducteurs continueront à avoir un impact sur le marché en 2022", explique Mercedes-Benz, même si "la visibilité s'améliore" et qu'une "stabilisation" est attendue.

"Il n'est cependant pas possible d'émettre un pronostic sur la fin" de la pénurie de puces, note Mercedes-Benz, qui va donner la priorité aux modèles haut-de-gamme et électriques.

Toutefois, si les prix nets des voitures vendues continueront de "s'améliorer", cela ne "compensera pas entièrement la hausse des prix des matières premières", prévient-il.

afp/ck