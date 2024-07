Mercedes-Benz attendra de voir si la demande de véhicules électriques reprend avant d'augmenter la capacité de ses batteries. En effet, les prévisions de ventes de véhicules électriques étant plus faibles, elle n'aura plus besoin de la capacité initialement prévue pour 2030, a déclaré lundi son chef de la technologie.

Le constructeur automobile allemand avait déclaré en 2022 qu'il aurait besoin de plus de 200 gigawattheures (GWh) de capacité de cellules de batterie d'ici la fin de la décennie et prévoyait de construire huit usines de cellules dans le monde avec des partenaires, dont quatre en Europe.

Toutefois, la demande de VE étant inférieure aux prévisions de nombreux constructeurs automobiles, Mercedes-Benz a déclaré plus tôt cette année qu'elle ne s'attendait pas à ce que les ventes de véhicules électrifiés, y compris les hybrides, atteignent 50 % du total avant 2030, soit cinq ans plus tard que sa précédente prévision, qui était de 2025.

La prévision de 200 GWh était basée sur l'hypothèse que l'ensemble des ventes annuelles de Mercedes-Benz, soit environ deux millions de véhicules, seraient électriques d'ici 2030, a déclaré lundi Markus Schaefer, directeur de la technologie (CTO).

"La capacité de 200 gigawattheures est-elle encore nécessaire ? C'est une question de calendrier", a-t-il déclaré.

Le constructeur automobile a signé un accord avec CATL en 2022 pour recevoir des cellules de batterie de l'usine de 100 GWh de l'entreprise chinoise en cours de construction en Hongrie, bien qu'il n'ait pas révélé le montant de l'accord.

Il recevra également des cellules d'une usine de 40 GWh en France par l'intermédiaire de la coentreprise ACC, dans laquelle il détient une participation de 30 %. Les projets de construction de deux autres usines ACC en Allemagne et en Italie ont été suspendus le mois dernier en raison de la faible demande de VE. Mercedes-Benz a également des fournisseurs aux États-Unis et en Chine.

"Nous sommes relativement flexibles. Nous réfléchirons aux prochaines étapes lorsque nous aurons plus de transparence sur la demande", a déclaré M. Schaefer. En énumérant les relations actuelles du constructeur avec ses fournisseurs, il a ajouté : "C'est suffisant pour couvrir la prochaine étape".

Mercedes-Benz n'a pas réduit ses investissements pour électrifier sa gamme de produits et M. Schaefer a déclaré que le constructeur n'investissait pas de sommes importantes dans les voitures à moteur à combustion au-delà des mises à jour prévues pour mettre ses véhicules en conformité avec les réglementations en matière d'émissions.

Néanmoins, le PDG Ola Kaellenius a déclaré en février que l'entreprise veillerait à ce que sa gamme de moteurs à combustion soit compétitive jusqu'à la fin de la prochaine décennie pour répondre à la demande.

TECHNOLOGIE DES BATTERIES

M. Schaefer s'adressait aux journalistes lors de l'inauguration d'un centre de recherche et de production de cellules de batteries au siège de Mercedes-Benz.

Le site produira des dizaines de milliers de cellules de batterie par an dans une usine de 10 000 mètres carrés, alors que la société s'efforce de mieux contrôler la composition chimique et la fabrication industrielle de ses batteries.

Mercedes-Benz travaille sur des cellules lithium-ion avec des anodes à haute énergie et des cathodes sans cobalt, ainsi que sur la technologie à l'état solide, qui promet un meilleur stockage de l'énergie, une plus grande autonomie et une recharge plus rapide.

L'augmentation de la densité énergétique des batteries des véhicules électriques est essentielle, en particulier pour les constructeurs automobiles haut de gamme qui cherchent à réduire le poids et les coûts des véhicules tout en augmentant l'autonomie.

Les modèles de cellules développés dans le nouveau centre seront partagés avec des entreprises partenaires et incorporés dans les futures cellules de batteries des fournisseurs, a déclaré M. Schaefer (article rédigé par Victoria Waldersee ; édition par David Holmes et Mark Potter).