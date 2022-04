Mercedes-Benz : résultats trimestriels meilleurs que prévu

Mercedes-Benz Group AG a fait état mercredi d'une hausse plus marquée que prévu de 11% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, qui a atteint 5,2 milliards d'euros.



Le constructeur automobile allemand souligne que ses résultats ont été tirés par la bonne maîtrise de ses prix ('pricing power), l'attention portée à ses véhicules haut de gamme et sa discipline en termes de coûts.



L'entreprise basée à Stuttgart précise que les ventes de Mercedes-Benz Cars, sa division phare, ont reculé de 10% à 487,000 unités du fait des pénuries de semi-conducteurs, de la mise en place de confinements et de la guerre en Ukraine.



Les ventes de voitures de luxe - commercialisées sous les marques Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, G-Class, S-Class, GLS and EQS - ont toutefois augmenté de 5% pour atteindre 78.000 unités.



Pour 2022, Mercedes-Benz dit prévoir un chiffre d'affaires 'légèrement au-dessus' du niveau de 2021, avec un résultat opérationnel (EBIT) attendu stable d'une année sur l'autre.



Le groupe prévient toutefois qu'une éventuelle escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait avoir des répercussions négatives sur son activité.



A la Bourse de Francfort, l'action Mercedes affichait des gains de plus de 2% mercredi matin suite à cette publication. Le titre abandonne encore 6% depuis le début de l'année.



