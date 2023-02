Mercedes-Benz se fixe des objectifs financiers élevés avec son propre logiciel automobile

SUNNYVALE/STUTTGART (dpa-AFX) - Le constructeur automobile Mercedes-Benz s'attend à de grandes opportunités commerciales pour son projet de logiciel automobile maison. D'ici la fin de la décennie, le chiffre d'affaires du groupe généré par les logiciels devrait se multiplier pour atteindre un montant élevé de plusieurs milliards d'euros à un chiffre, a annoncé l'entreprise mercredi à l'occasion d'une présentation du nouveau système d'exploitation logiciel "MB.OS" à Sunnyvale, en Californie. En 2022, Mercedes a déclaré avoir réalisé plus d'un milliard d'euros de recettes avec des services et des produits liés à la navigation, à l'information routière et aux mises à jour en ligne de cartes routières. Dans le même temps, la direction estime être en bonne voie pour dépasser l'objectif d'un milliard d'euros de bénéfices avant intérêts et impôts grâce aux services numériques d'ici le milieu de la décennie.

À partir de 2025, le logiciel automobile complet "MB.OS" devrait être utilisé dans la nouvelle plate-forme automobile "MMA". Cette année, la nouvelle Classe E devrait déjà donner un aperçu des fonctions logicielles à venir avec une version préliminaire. Avec ce nouveau système, Mercedes veut mettre en réseau tous les domaines de données de la voiture, du divertissement à la conduite automatisée, des fonctions de confort et de conduite à la charge et à la gestion de l'énergie. Il s'agit de fonctions qui peuvent être achetées à l'usine ou ajoutées ultérieurement et qui sont payées soit en une fois, soit par abonnement.

L'entreprise investit entre un et deux milliards d'euros par an dans le développement du système logiciel. Au milieu de la décennie, les dépenses en logiciels devraient représenter 25% du budget de recherche et développement. La direction maintient toutefois son objectif à moyen terme de réduction globale des investissements au sein du groupe.

Mercedes veut garder la main sur le nouveau système d'exploitation automobile et proposer une interface ouverte à des partenaires sélectionnés. Pour les systèmes d'assistance à la conduite, les Souabes ont déjà embarqué les spécialistes américains de Nvidia comme fournisseurs de puces et de logiciels. Le géant du numérique Google, dont les services basés sur la localisation, les cartes et les informations routières en direct seront proposés aux clients de Mercedes de manière parfaitement intégrée, vient d'être ajouté à la liste. Sur le marché important qu'est la Chine, le géant en ligne Tencent, entre autres, fait son entrée dans les voitures Mercedes avec des contenus médias et des techniques de cloud computing pour la conduite automatisée. Mercedes a d'autres coopérations dans son carquois, par exemple pour les jeux ou les vidéoconférences des fournisseurs Zoom et Webex de Cisco.

De plus en plus de groupes automobiles osent associer des objectifs financiers concrets à leurs ambitions en matière de logiciels. Selon des données antérieures, BMW a envisagé un potentiel de chiffre d'affaires d'environ cinq milliards d'euros pour les logiciels à réservation numérique d'ici 2030. Le constructeur automobile américain General Motors (GM) prévoit de réaliser jusqu'à 25 milliards de dollars (23,4 milliards d'euros) de recettes grâce aux logiciels à la fin de la décennie. Stellantis, la maison mère d'Opel, parle de 20 milliards d'euros d'ici là.

Avec ses partenaires, Mercedes fait appel à des entreprises qui, pour certaines, gagnent bien leur vie grâce aux recettes. Lors de la présentation de mercredi, le directeur financier de Mercedes, Harald Wilhelm, a reconnu que Nvidia < US67066G1040Y> recevrait environ la moitié des revenus générés par le système de conduite automatisée développé conjointement. Cette partie devrait représenter la plus grande part des revenus logiciels à la fin de la décennie. Le PDG du groupe, Ola Källenius, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que les partenariats aideraient Mercedes à atteindre ses objectifs financiers à moyen terme.

Lors d'une séance de questions-réponses avec des analystes, le dirigeant a admis que le fait d'équiper chaque voiture à l'avenir d'un "superordinateur" et de nombreux capteurs, sans savoir à l'avance ce que les clients en feront, était un "pari". "Mais c'est un pari que nous voulons faire", a déclaré Källenius. D'une part, Mercedes bénéficie d'un prix réduit pour le matériel. D'autre part, c'est une incitation pour les clients à utiliser les fonctions existantes et à payer pour cela./men/mis/he