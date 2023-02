Mercedes-Benz : un contrat prolongé au directoire

Lors de sa réunion ce jeudi, le conseil de surveillance de Mercedes-Benz Group a renouvelé le mandat de Renata Jungo Brüngger, 61 ans, jusqu'à la fin de 2024.



Renata Jungo Brüngger est membre du directoire du constructeur automobile allemand depuis le 1er janvier 2016, responsable de l'intégrité et des affaires juridiques et coprésidente du conseil du développement durable du groupe.



'Ces dernières années, Renata Jungo Brüngger a résolu des procédures juridiques complexes dans l'intérêt de l'entreprise et a orienté son département, responsable de l'intégrité, des affaires juridiques, de la conformité et de l'audit d'entreprise vers d'importants sujets d'avenir', souligne Bernd Pischetsrieder, président du conseil de surveillance.



